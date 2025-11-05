Doprovázela ji spousta bizarních prohlášení, situací, výjevů. Svou první ejakulaci tak osvalený influencer Brian Johnson údajně zažil v posilovně, při bench pressu – velmi macho. „Proč jíst zeleninu, když můžete jíst varlata?“ znělo jeho heslo. Nebylo to jen heslo.
Na své instagramové produkci odtrhoval polonahý varlata z býčích mrtvol a rovnou je pojídal. V jiném videu nutil svého náctiletého synka vykuchat na louce umírajícího býka a sníst jeho pulzující orgány. Znovu – velmi macho. Jindy synka učil vyslovovat slovo „steak“ s procítěnější, pračlověčí, divošskou artikulací. Ještě jindy rozstřílel poloatomatickou zbraní balení veganských burgerů.
Jednou větou – spousta bizarních trapností, jimž však přeje doba. Takže vousatého pána, který se označuje za „divošskou barbaskou bestii“ a „bojovou sekeru o dvou pěstech“ braly vážně miliony sledujících.