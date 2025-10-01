Legenda o zazděné Kateřině: mocný Čeněk z Vartenberka byl jiný, než praví pověst

Hrad Lipnice nad Sázavou nedaleko Havlíčkova Brodu a renesanční portrét jednoho z jeho prvních pánů, Čeňka z Vartenberka. Podoba je ale patrně fiktivní, neboť portrét vznikl více než sto let po jeho smrti (zemřel 17. září 1425). | foto: WikimediaShutterstock

Martin Zeman
  17:00
Před 600 lety zemřel jako jeden z nejvlivnějších tuzemských politiků. Historie má nicméně Čeňka z Vartenberka za přeběhlíka, který byl husitou i katolíkem, jak se mu to zrovna hodilo. A pověsti vyprávějí o žárlivci, jenž prý na hradě Lipnici krutě ztrestal nevěrnou choť.

Kateřina z Landštejna, dědička hradu Lipnice, byla prý krásná. Když ovšem její manžel, kterým byl mocný český velmož Čeněk z Vartenberka, zjistil, že udržuje poměr s Jindřichem z Dubé, dost se rozčílil.

„Nechal Jindřicha zavraždit a své ženě nachystal krutou smrt. Do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve mrtvolu svého soka a k němu pak nechal postavit a ke zdi přikovat nebohou Kateřinu. Strašné dílo poté dokončil tím, že výklenek zazdil. Od té doby prý v noci můžete potkat nebohou Kateřinu, jak bloudí hradem a hledá svého milého,“ vypráví webová kronika státního hradu Lipnice nad Sázavou.

V roce 1414 ho král Václav IV. ustanovil nejvyšším purkrabím Království českého. To v zásadě znamenalo, že byl druhým nejvýznamnějším politikem v zemi. To mu však nebránilo být straníkem Jana Husa.

