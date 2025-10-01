Kateřina z Landštejna, dědička hradu Lipnice, byla prý krásná. Když ovšem její manžel, kterým byl mocný český velmož Čeněk z Vartenberka, zjistil, že udržuje poměr s Jindřichem z Dubé, dost se rozčílil.
„Nechal Jindřicha zavraždit a své ženě nachystal krutou smrt. Do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve mrtvolu svého soka a k němu pak nechal postavit a ke zdi přikovat nebohou Kateřinu. Strašné dílo poté dokončil tím, že výklenek zazdil. Od té doby prý v noci můžete potkat nebohou Kateřinu, jak bloudí hradem a hledá svého milého,“ vypráví webová kronika státního hradu Lipnice nad Sázavou.
V roce 1414 ho král Václav IV. ustanovil nejvyšším purkrabím Království českého. To v zásadě znamenalo, že byl druhým nejvýznamnějším politikem v zemi. To mu však nebránilo být straníkem Jana Husa.