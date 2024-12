Když herce přeroste jeho ego. Diesel či Statham si nechají počítat rány na place

17:00

Ztvárňování ústředních postav akčních filmů klasičtějšího střihu není vždycky jednoduchý úkol. Nejen, že se na plátně musíte neustále a pokud možno co možná nejpřesvědčivěji bez bázně a hany vrhat do zdánlivě bezvýchodných situací. Vaším úkolem je také umět přechytračit padouchy, kteří ohrožují nevinné, držet slovo, zasouložit si s ústřední kráskou, a především diváka přesvědčit o tom, že jste schopní nakopat pár záporáckých zadků. Co když se ale po čase stane vaším nepřítelem číslo jedna nikoliv další z početného zástupu padouchů, ale vlastní ego?