Lidové pranostiky jsou neužitečné chiméry, vysvětluje meteorolog Dvořák

Loni v létě u nás víc pršelo, v zimě teď častěji sněží. V diskusích amatérských meteorologů jsem narazil i na spekulaci, zda ten nárůst srážek nemůže souviset s útlumem letecké dopravy kvůli koronaviru.

Je to mylný názor. Letecká doprava se před koronavirovou krizí podílela na celkové kontaminaci atmosféry aerosoly a dalšími zatěžujícími příměsemi jen asi ze dvou procent. Mnohem větší zátěží jsou průmysl, z dopravy pak ta lodní a automobilová. Pokud se tedy omezily civilní lety o víc než polovinu, dostaneme se k tomu, že celkový vliv letecké dopravy na kontaminaci atmosféry poklesl ze dvou na necelé jedno procento. A to je tak nepatrný rozdíl, že lze úspěšně pochybovat, zda by se to mohlo nějak významněji projevit na charakteru počasí.