Německé stíhací eso Erwin Meier si letěl pro další sestřel, kterým by vylepšil své skóre. Šlo to rychle. Jenže tentokrát to byl jeho vlastní sestřel.
A kdyby v tu chvíli věděl, kdo to byl…
Pilot z elitní stíhací eskadry Pikové eso vypadá na fotce jako ztělesněný nordický typ, jak to v té době bylo žádoucí. V upjaté kožené bundě s železným křížem se tyčí nad dvěma svými mechaniky. Ramenatý, světlovlasý, suverénní. Svět mu leží u nohou, vládce oblohy.
Dokud ale nepřiletí jedna mladičká drobná blondýnka.
Nejdřív si myslí, že přivedli dítě. Pak zjistí, že to je dívka. Velmi mladá dívka. Velmi hezká dívka. Úplně z toho splaskne, Meier odjíždí do tábora zcela otřesený.