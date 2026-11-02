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Kudrnatá blondýnka téměř rok vládla válečnému nebi. Přitom seděla na polštáři

Milan Vodička
  20:00

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Říkali jí Bílá lilie od Stalingradu, byla krásná blondýna a divoká bojovnice. Na frontě přežila Lidija Litvjaková jedenáct měsíců. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš, kolorováno, wikiCreative Commons

Říkali jí Bílá lilie od Stalingradu. Byla to krásná blondýna a divoká bojovnice. Na frontě přežila Lidija Litvjaková jedenáct měsíců. Našli ji až po desítkách let. A obklopovala ji spousta legend a pak i fám.
Z tajných sejfů

Německé stíhací eso Erwin Meier si letěl pro další sestřel, kterým by vylepšil své skóre. Šlo to rychle. Jenže tentokrát to byl jeho vlastní sestřel.

A kdyby v tu chvíli věděl, kdo to byl…

Pilot z elitní stíhací eskadry Pikové eso vypadá na fotce jako ztělesněný nordický typ, jak to v té době bylo žádoucí. V upjaté kožené bundě s železným křížem se tyčí nad dvěma svými mechaniky. Ramenatý, světlovlasý, suverénní. Svět mu leží u nohou, vládce oblohy.

Dokud ale nepřiletí jedna mladičká drobná blondýnka.

Nejdřív si myslí, že přivedli dítě. Pak zjistí, že to je dívka. Velmi mladá dívka. Velmi hezká dívka. Úplně z toho splaskne, Meier odjíždí do tábora zcela otřesený.

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