Dokonce i renomovaná Encyclopaedia Britannica švédského generála Torstensona ještě ve vydáních z 20. století vychvalovala: „Období jeho velení (1641–1645) je jednou z nejskvělejších kapitol vojenské historie Švédska.“ Morava však na jeho úřadování nevzpomíná s radostí. Po švédském tažení se tamní obyvatelstvo smrsklo z předválečných 800 tisíc na půl milionu. Ostatně populace v Čechách, kam se Švédové také „podívali“ (a bohužel nejen oni), se podle historiků snížila z odhadovaného předválečného 1,7 milionu na necelý milion. Pětina až čtvrtina usedlostí byla po válce opuštěná, odhadem 6 000 obcí bylo v tuzemsku úplně zničeno.
Po brněnské blamáži v srpnu 1645 už začala Torstensonova hvězda pohasínat. Mohla za to ovšem i dna, která ho trápila natolik, že svým mužům musel velet z nosítek.