Nejen nacisty, bolševici potírali i soudruhy s židovskými předky. Měl je i Lenin

V roce 1932 – šest let po Leninově smrti – dostal Josif Vissarionovič Stalin dopis, který ho rozladil. „Vladimír Iljič smýšlel vždy o Židech s velkou úctou,“ stálo v listě, který napsala sovětskému diktátorovi Leninova starší sestra Anna. „Je mi velmi líto, že pravda o našem původu nebyla během jeho života známa… a byla by chyba skrývat to před veřejností.“