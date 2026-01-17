Ledový protektorát ztracený v dějinách. Jak USA okupovaly Grónsko roku 1941

Ale onen 7. leden nebyl letos, nýbrž v roce 1941. A prezident se jmenoval Franklin Delano Roosevelt. Někdy to vypadá, že historie opisuje sama sebe. Amerika ten rok obsadila Grónsko dokonce dřív, než sama vstoupila do druhé světové války.
Roosevelt to vysvětlil narážkou na známou vojenskou poučku z občanské války: „Kdybychom se střelbou čekali, až uvidíme bělmo jejich očí, ani bychom se nedozvěděli, kdo nás praštil.“
Druhá světová běžela už rok a půl a bylo stále jasnější, že je to pořád nic v porovnání s bouří, která má teprve přijít. Američané věděli, že na řadě jsou i oni.
Občas byli i mrtví. Němci dělali zásadní chybu: nosili boty s podpatky, kdežto Eskymáci a Američané měli pěkné kožešinové válenky. Němci se zřejmě divili, jak je vypátrali...