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Vlez si tam. Proti vedru má pomoct lednička na lidi

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Je to japonská odpověď na úmorná a nebezpečná vedra: lidská lednička. Podle svého výrobce je to první přenosné zařízení, které dovede ochladit celé tělo. V mžiku, rychleji než konvenční metody jako klimatizace nebo ventilátory.
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Ve vedru nabídne ochlazení japonská lednička.

Všechny ledničky slouží lidem, jenže ta firmy SDRS docela unikátním způsobem. Je určena přímo jim, ne jejich jídlu. Zve je dovnitř, nabídne místo k sednutí si, ke spočinutí. Úlevnému, jak slibuje. Oživujícímu.

Chladná přestávka

Produkt Do Hiemon Box je reakcí na vedro, které jde ruku v ruce s klimatickou změnou a které i v Japonsku dosahuje čtyřicítek. Vedro, při němž by se člověk nejraději zavřel… do ledničky. Výrobce konvenčních chladniček se onoho nápadu chopil doslova.

Výsledkem je kovová schrána se skleněnými dveřmi, která připomíná chladničky na nápoje z obchodů. Slouží vlastně obdobnému účelu, ochlazuje lidi. Po usednutí vevnitř se jim dostane proudění vzduchu ochlazeného na pět stupňů Celsia, cílí především na hlavu, krk, ramena, záda. Deset minut podle výrobce stačí na snížení tělesné teploty tak, aby se příznaky vyčerpání z vedra zahnaly, popisuje server Vice.

Aby se předešlo naopak újmě chladem, po dvaceti minutách se přístroj deaktivuje, teplota se v něm vyšplhá na standardních provozních patnáct stupňů Celsia.

Ochlazovací skříň na kolečkách váží necelých 300 kilogramů, pojme osobu do 150 kil. Stojí v přepočtu něco přes 190 tisíc. Podle výrobce a prodejní firmy Trusco se nabízí jako rychlé ochlazovací řešení na stavbách, ve venkovním zemědělském provozu, na festivalech, sportovištích, školách, obchodních domech, poznamenává list The Telegraph.

Není to jediný japonský pokus, který si dělá ambice aplikovat péči o věci na péči o lidi. Jiná tamní firma Science přišla s nápadem myčky na lidi.



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