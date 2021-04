Výhry jsou kolem deseti milionů dolarů, líčí komentátor League of Legends

Vzpomenete si, kdy jste hrál League of Legends poprvé?

Lolko, tak se hře říká ve zkratce, jsem si pustil víceméně ze zvědavosti. Tvářilo se to jako dobrá náhrada za mou oblíbenou strategickou sérii Dota. První dojem byl však tragický. Vlastně ani nedokážu říct proč, po pár minutách jsem hru vypnul se slovy, že takovou blbost hrát nebudu.

Proč jste se vrátil?

Asi po měsíci jsem měl v noci dlouho chvilku, tak jsem si to zapnul znovu. Neměl jsem co dělat, dal jsem tomu ještě šanci. Už je tomu jedenáct let.

LoL patří k nejpopulárnějším hrám na světě. Čím si to vysvětlujete?

Vývojářská firma Riot Games dokázala být vždy o krok napřed před ostatními a nebála se dělat chyby. LoL není pořád stejná hra. Každý rok vývojáři změní její herní mechanismus, což ji dělá neustále živou. Hra pořád jako by dýchá a hráči nemají pocit, že už se nemají kam posouvat. Změny je vždy vyvedou z komfortní zóny a nutí začínat nanovo. Hráči tak nemají potřebu utíkat někam jinam a hledat něco nového. Navíc je její herní design přívětivý i pro nováčky. Hrát ji tak může úplně každý.

Takže jen zapnu a hraji?

V podstatě ano. O LoL a jiných podobných hrách se říká, že jsou „easy to play, hard to master“. Jinými slovy, jednoduché a intuitivní ovládání postav umožňuje každému zahrát si za svou oblíbenou postavičku několik jednoduchých her s přáteli, zároveň je zde však prostor, aby se aktivní hráči neustále posouvali, zlepšovali a soutěžili.

Víte, kolik lidí na světě hru hraje?

Aktuálně asi 120 milionů lidí měsíčně.

Ultimátní Hráč Soutěž Red Bull Ultimátní hráč hledá nejvšestrannějšího esportového hráče u nás. Hráče, který dokáže ovládnout pět různých her a pokořit v nich všechny soupeře. Soutěž začala 23. února hrou Clash Royale, následovaly turnaje ve FIFA 21, CS:GO a ještě hráči odehrají hry League of Legends a Bike Unchained 2. Osm nejlepších se pak utká 3. dubna v Grand finále o zájezd na závody Formule 1, Sony Playstation 5 a spoustu dalších zajímavých cen.

O co přesně v LoL jde?

Lolko jsou v první řadě rychlé, akční šachy. Předvídání pohybu, čtení hry, strategie, plánování tahů dopředu jsou nejdůležitější součástí vrcholového League of Legends. Co se týče žánru, je to MOBA – Multiplayer Online Battle Arena. Zjednodušeně je však Lolko týmová hra 5 na 5, kdy si každý hráč vybere jednoho hrdinu, kterého ovládá. Společně se snaží zničit soupeřovi základnu a využívají různé zdroje a možnosti, které hra nabízí k tomu, aby toho dosáhli. Hra má až 18 levelů a až v tom posledním má hráč vyvinuté všechny schopnosti. Zvyšování levelů je vlastně hlavní mechanika hry.

Kdo jsou ti hrdinové?

Hra nabízí až 150 jedinečných šampionů. Ti jsou speciální tím, že každý pochází z určitého regionu, má svůj příběh a čtyři unikátní schopnosti. Například Garen je statečný bojovník máchající obouručním mečem a na základě jeho vzhledu a povahy je asi zřejmě, jak se s ním hraje. Hráč si však může místo něj zvolit například runového mága Ryzeho nebo smutnou mumii Amuma hledající kamaráda.

Českým hráčům se daří

Jste bývalý profesionální hráč LoL. Čeho jste dosáhl?

Vlastně ničeho. Vyhrál jsem mnoho online turnajů a vydělal si nějaká ta eura, ale v důležitých momentech, při opravdu velkých turnajích, jsem vždy klopýtl těsně před něčím, co by se dalo nazvat úspěchem. Jako hráči se mi moc nedařilo, proto jsem se zamyslel nad svou cestou a vydal se hledat, v čem můžu vyniknout. Moje silná stránka byla herní teorie a schopnost o ní mluvit, proto jsem se přesunul do komentátorské pozice a následně i trenérské.

Petr Jirák (25 let) Streamer, komentátor a bavič. V dětství se věnoval hudbě, herectví a šachu, v pubertě však vyměnil operu za World of Warcraft a od té doby je milovníkem online her a také jednou ze zakládajících osobností české League of Legends scény. V minulosti pracoval jako herní vývojář a v oblasti brand marketingu. Ve volném čase si užívá piva a automobilů, ne zároveň. Nyní se věnuje vlastnímu podnikání, streamování her, moderování a esportu.

Jak byste popsal LoL turnaje?

Velké oficiální turnaje dělají jen samotní vývojáři. Riot Games totiž vystavěli celou strukturu kolem vlastního produktu a jeho produkce. Profi hráči mají podepsané smlouvy, celý rok hrají ligu ve svém regionu a ti nejlepší se vždy setkají na konci roku na světovém šampionátu.

Jak takový světový šampionát v LoL vypadá?

Šampionát v LoL dostane všechny nejlepší týmy z celého světa na jedno místo. Hraje se dohromady asi měsíc a půl a každý region zde má svého zástupce. Odlišné herní styly a prezentace týmů dělají ze světového šampionátu fascinující událost. Její sledovanost je například větší než Super Bowlu a prize money se pohybují okolo 10 milionů dolarů.

Co turnaje u nás?

Ve všech zemích se hrají regionální ligy, kde kariéra hráčů většinou začíná. U nás ho pořádá Hitpoint, soutěž se jmenuje Hitpoint Masters. Vítěz pak reprezentuje Česko a Slovensko na evropském šampionátu.

Jak si stojí čeští a slovenští hráči proti zbytku světa?

Máme neskutečně talentované a šikovné hráče. Hned několik jich hraje nejvyšší ligu a zúčastnili se zmíněného světového šampionátu. Náš region produkuje naprosto špičkové hráče, ale logicky se stejně jako v klasickém sportu chtějí posunout dál. České turnaje a liga slouží především pro výchovu a hledání nových talentů, které pak pravidelně posíláme do zahraničí hrát proti těm nejlepším.

Baví vás víc hru komentovat, nebo hrát?

Komentovat. Jako komentátor mám na starosti důležitý úkol. Vypravím příběh lidem, předávám jim informace, které znám. U toho však hlavně vykládám příběhy hráčů. Každý z nich musel tvrdě pracovat a něco obětovat, aby se dostal až před obrazovku, na kterou se díváme. Je to stejné jako v každém sportu.

Dá se streamováním her vydělat?

Šance, že se vám to povede, není v této době moc vysoká. Ale může se to stát.

V Ultimátním Hráči hraje každý hráč za sebe, tedy hrát bude vždy jeden na jednoho. V čem to je jiné oproti klasické hře pět proti pěti?

Je to naprosto odlišná hra, více založená na schopnosti identifikovat a odhadnout soupeřovu volbu hrdiny. Je zde výrazně méně strategie a více nekontrolované zábavy.

Na závěr poraďte, jak se stát nejlepším hráčem LoLka?

Jedna hráčská legenda vždycky říkala: „Jestli potřebuješ být rychlejší nebo lépe mířit než soupeř, abys vyhrál, znamená to, že už jsi někde udělal chybu.“ Být nejlepší tak znamená, že musíte být vždy chytřejší než soupeř.