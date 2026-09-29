Všichni ztichnou a hledí k němu. A není to jen tím, že má vedle sebe étericky krásnou plavovlasou ženu.
Ten muž zastíní všechny lvy salonů, falešné hráče, gigoly, zbohatlé překupníky i naduté německé oficíry, kteří popíjejí šampaňské, bourbon a koňak v Rick’s Café Américain v Casablance.
Odvede jednoho gestapáka na půdu, ale zpoza trámu vytáhne pistoli a zastřelí ho. Vyskočí vikýřem, pár dní se skrývá a pak v přestrojení za rolníka prchá do Německa. Seberou ho dva finanční strážníci, jenže je zastřelí dřív, než vůbec mohou tasit zbraň.