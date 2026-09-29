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Laszlo nevede náš odboj a Lidice nejsou u Dunaje. Jak Češi válčili v Hollywoodu

Milan Vodička
  20:00

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Reinharda Heydricha si ve snímku Hitler’s Madman, Hitlerův šílenec, zahrál John Carradine. Hollywood se o protektorát zajímal, ale jeho cesta k tématu nebyla bez komplikací. | foto: Getty Images

Když vejde do nejznámějšího nočního podniku ve městě, všiml by si ho i slepý. Elegán ve světlém a na míru ušitém obleku. Hezký ostře řezaný obličej, pevná čelist, rozhodný sebevědomý postoj. Oči vyzařují morální autoritu a klid. Přichází asi nejdůležitější Čechoslovák té doby. Oslnivý představitel země, jejíž jméno je v tuchvíli jen hořká vzpomínka.
Z tajných sejfů

Všichni ztichnou a hledí k němu. A není to jen tím, že má vedle sebe étericky krásnou plavovlasou ženu.

Ten muž zastíní všechny lvy salonů, falešné hráče, gigoly, zbohatlé překupníky i naduté německé oficíry, kteří popíjejí šampaňské, bourbon a koňak v Rick’s Café Américain v Casablance.

Odvede jednoho gestapáka na půdu, ale zpoza trámu vytáhne pistoli a zastřelí ho. Vyskočí vikýřem, pár dní se skrývá a pak v přestrojení za rolníka prchá do Německa. Seberou ho dva finanční strážníci, jenže je zastřelí dřív, než vůbec mohou tasit zbraň.

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