Sex dvacetkrát týdně. Každá milenecká láska je jiná, říká studie

Část 1/4

Milenecká láska má mnoho podob. Přinejmenším čtyři, říká výzkum.

Důvody pro unikátní výzkum shrnuje jeho vedoucí autor Adam Bode, biologický antropolog, velmi pádně. Poukazuje na to, že milenecká láska na začátku vztahu je významným aspektem života, jedním z nejsilnějších. A co víc, udělujeme jí univerzalistický charakter, vidíme ji jako jednu množinu. Jako by byla pro všechny vztahy stejná.

Jenže pravdou je, upozorňuje podle serveru Phys Bode, že věda a výzkumy se partnerské lásce příliš nevěnují. Snad proto, že ji lehkovážně považujeme za tak jasný fenomén. Bode to chtěl napravit.

Láska, která může trvat až dva roky

Studie, kterou vydal magazín Personality and Individual Differences, se mileneckou lásku rozhodla prověřit. Striktně exaktně, proto se nevyhnula její definici, jakkoli chladně to s ohledem na lásku dvou lidí může vyhlížet. A jakkoli nesnadné je to s termínem „romantic love“, kterým předmět svého zkoumání Bode vymezuje, v češtině.

Překládat ho jako „romantickou lásku“ by bylo zavádějící, už jen proto, že studie zkoumá lásku, jejíž významným prvkem je sex, vášeň, intimita. Je to milenecká partnerská láska, která se může překlápět do dlouhodobého svazku. Stojí na jeho začátku, podle Bodeho trvá zhruba první dva roky.

Než představíme čtyři skupiny, jimiž se podle studie taková partnerská láska může projevovat a které podtrhují, jak odlišná může být, vzdáme hold vědecké přesnosti. Co je tedy ona láska podle vědy? „Motivující stav, který se typicky pojí s touhou po dlouhodobém vztahu s konkrétním jedincem“.

„Je spojen s charakteristickými kognitivními, emocionálními, behaviorálními, sociálními, genetickými, nervovými a endokrinními aktivitami, a to u obou pohlaví. Během podstatné části životního cyklu slouží k partnerskému výběru, námluvám, sexu a formování dlouhodobého partnerského vztahu,“ shrnuje výzkum pečlivě vybranými slovy.

Mezi faktory, které určují konkrétní podobu partnerské lásky, patří kromě sexuální frekvence rovněž oddanost, intenzita vztahu a jak silně myslíme na toho druhého. Podle toho, jak jsou ony prvky namíchány, vykreslil Bodeho výzkum čtyři skupiny. Značně odlišné, jakoby z jiných světů.

Kategorie milenecké lásky si představíme od té nejchladnější po tu, která se pyšní největší vášní.