náhledy
Přísné utajení už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Součástí cirkusu světel, otřesů a výbuchů byl i nevadský nukleární turismus. Včetně soutěže krásy, v roce 1957 byla morbidním titulem „Miss Atomic Bomb“ ověnčena slečna Lee Merlinová. Z nástěnných kalendářů zářila v ikonickém kostýmu s přišitým vatovým hřibem na hrudi.
Co k tomu surreálnému fenoménu vedlo? Vysvětlíme to.
Autor: citra kirana /AI
Jeho centrem bylo Las Vegas. Atomové město. Jaderný hřib se stal jeho oficiálním symbolem, objevoval se na pohlednicích, nechyběl v logu lasvegaských firem ani na městské pečeti. Na obrázku je Hotel Fremont ozářený jadernou explozí.
Šlo to tak daleko, že místní obchodní komora začala vydávat kalendáře s přesnými časy plánovaných výbuchů a mapami nejlepších vyhlídkových míst.
Autor: Atomic Museum
Je to samozřejmě naprosto bezpečné, vysvětlila by vám herečka Marie Wilsonová. Lasvegaský hotelový resort Flamingo si ji najal, aby s Geigerovým počítačem u bazénu propagovala atomovou turistiku.
Po Hirošimě a Nagasaki už nemělo smysl dělat velké tajnosti. Spojené státy americké měly jaderné zbraně a dost názorně ukázaly světu, že je umí použít. Na americkou vládu však v poválečných čekal letech ještě jeden úkol. Postarat se teď nukleární energii o pozitivní reklamu.
V krátkosti šlo o soustředěnou snahu demystifikovat jadernou energii a zbavit americkou veřejnost panického strachu z ní. Ukázat „přátelskou“, mírovou tvář atomu. Ruku v ruce s tím bylo třeba předat poselství, že ta ohromná ničivá síla neslouží jen k ničení.
Znamenalo to, že si armáda musela nechat zvědavou veřejností trochu nahlédnout do karet. Ne moc, ale dost na to, aby ukázala, že celá ta nukleární záležitost je vlastně docela bezpečná, spolehlivá.
Autor: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office, Creative Commons
Že ji umí kontrolovat a využít jak pro tvorbu zbraní, tak i jako „fantastickou energii budoucnosti k prospěchu celého národa“.
Autor: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Hlavním symbolem této snahy se stalo městečko Oak Ridge v Tennessee. Původně jedno z klíčových přísně tajných center projektu Manhattan. V roce 1949 zde vzniklo první atomové Americké muzeum atomové energie.
Autor: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Návštěvníci zde mohli vidět, jak vlastně fungují nukleární reaktory, k čemu slouží různé radioizotopy v medicíně, že „atom teď měří čas“ anebo jak se jaderná energie dá využít v zemědělství a průmyslu. Že to byla jedna velká propaganda? Zajisté!
Autor: National Institute of Standards and Technology, Creative Commons
Muzeum v Oak Ridge mělo za cíl transformovat společností ostře vnímaný obraz ničivé bomby do podoby něčeho báječného. Technologického pokroku, příležitostí. Aby všichni pochopili, že „pořádná bomba“ jednak garantuje bezpečí před nepřáteli, ale samo „jádro“ jim přináší blahobyt.
Autor: doe-oakridge, Creative Commons
Velkým hitem muzea v Oak Ridge byly interaktivní exponáty. Lidé si tu například mohli nechat „ozářit“ vlastní stříbrný dolar v malém jaderném reaktoru. Mince jim pak byla po proceduře vrácena v plastovém pouzdře jako suvenýr.
Návštěvníci tu též mohli sledovat manipulaci pomocí mechanických rukou, které za sklem „laboratoře“ hýbaly s maketami nebezpečného materiálu. Bylo to zábavné, bylo to poučné. A byl o to ohromný zájem. Proto také muzeum brzy vytvořilo pojízdnou verzi výstavy.
Zaujetí návštěvníků pro mechanická hejblata, kontrolkami podsvícené panely, trojrozměrné modely a vysvětlující dioráma se však nesmí přeceňovat. Výklad v Oak Ridge byl sice interaktivní, ale přeci jen poněkud odborný, hraničící se suchopárností. Co má však rád každý Američan? Ohňostroje!
Autor: Atomic Archive
A nevadské Las Vegas, Město hříchu plné neonů a kasin, se naplno rozhodlo zužitkovat potenciál ne až tak daleké vojenské střelnice. Když je to všechno tak báječné a bezpečné, proč z toho neudělat podívanou?
Takže zatímco Oak Ridge spoléhalo na odborný výklad a jadernou vědu polidštěnou tak, aby ji pochopily i malé děti, Las Vegas vsadilo na ryzí a nespoutaný byznys. Na vizuální fascinaci výbuchy, záblesky a radioaktivními mraky, které připomínaly hřiby.
Když v lednu 1951 zřídila americká vláda testovací polygon „Nevada Test Site“, ležící pouhých 105 kilometrů severozápadně od Las Vegas, ve městě hazardu pochopili, že je to příležitost století. A beze zbytku ji marketingově zužitkovali.
Proč si k testům jaderných zbraní vybrala americká vláda právě Nevadu? Odpověď je docela prostá: poušť, minimální hustota zasídlení a skutečnost, že 87 procent území státu vlastnila přímo federální vláda. K tomu ještě dobré železniční spojení a slunečné počasí, nenarušující průběh zkoušek.
Na léta 1951–1962 vzpomínají v Nevadě jako na „Velký spektákl“. Éru, kdy se testy jaderných zbraní na nedaleké střelnici staly součástí veřejného programu. Las Vegas si začalo hrdě přezdívat „Atomic City“, tedy Atomové město.
Las Vegas prý není jen městem hazardu. Je to město, ve kterém se pořád něco děje. Město světel, světel z neonů a jaderných výbuchů.
Tomuhle „fleku“ u nevadské střelnice se přezdívalo News Nob, protože na něj mohli jen licencovaní novináři. Ze vzdálenosti pouhých šestnácti kilometrů od epicentra výbuchu tu mohli pořizovat ty nejlepší záběry jaderné senzace.
Velmi populární se staly tzv. Dawn Bomb Parties. Večírky při úsvitu, prozářené světlem exploze. Bylo to jako silvestrovský ohňostroj, jen o cosi radioaktivnější. Hotely a kasina jako The Sands, The Flamingo, Fremont nebo Desert Inn pořádaly pro po senzaci lačnící návštěvníky masové akce.
Lidé při nich popíjeli na střešních terasách míchané drinky, sestavené přímo pro tuhle událost. Je libo pravý Atomic Cocktail?
Autor: Profimedia.cz
Jeden díl vodky, jeden díl koňaku, trocha suchého sherry a dolít šampaňským. Je to skutečná bomba. Pijí to báječní lidé, kteří sledují báječné věci.
V nabídce je ovšem ještě koktejl Rocket Man, Oppenheimer Martini, Koňakový zoom či Apricot Fission neboli Meruňkové štěpení. Každý podnik se snažil nabídnout svou specialitu. Populární byl i Ray Gun, který vyžaduje zelené Chartreuse smíchané s modrým Curaçao v poměru 2:1 na ledu.
Autor: Karen Brooks / Chronicle Books
Když kolem čtvrté nebo páté ranní hudba utichla, hosté se otočili na sever a sledovali, jak záblesk z výbuchu proměnil noc v den, načež se na obzoru vyvalil obří rázový hřib. Otřesy byly často tak silné, že v hotelech běžně drnčela okna a padala omítka.
Autor: Atomic Museum
I když to byl bezpochyby silný zážitek, lidé tušili, že to může být lepší. Chtěli cítit „horký dech exploze na vlastní kůži“. Bylo to tak morbidní, zvrácené! A vzrušující. Proto balili deky a koše s jídlem a jezdili auty co nejblíže k hranicím testovacího areálu, aby měli na detonace nejlepší výhled při pikniku.
Autor: National Archives at College Park
Jak se správně sleduje jaderný výbuch? Nasadíte si tmavé brýle, odvrátíte hlavu a čekáte na signál. Teď – bomba byla svržena. Vyčkáte předepsanou dobu, poté otočíte hlavu a podíváte se. K nebi stoupá oslnivě jasný oblak připomínající obrovský deštník...
… připravujete se na náraz tlakové vlny, která následuje po jaderném výbuchu. Nejprve přichází vlna žáru, poté rázová vlna, dostatečně silná na to, aby srazila nepřipraveného člověka k zemi. A pak – po okamžicích, které se zdají být nekonečné – umělá záře připomínající slunce pohasíná.
Autor: AEC, Creative Commons
Čtyřiasedmdesát kilotun v akci, to si nenecháte ujít. Výbuch při testu Hood, zrealizovaný v rámci Operace Plumbbob 5. července 1957, byl tím největším, jaký byl kdy na místě poblíž Las Vegas proveden.
Box, nebo závody aut? To byly jen starosvětské primitivní podívané, podobné gladiátorským kláním v arénách. Ale sledování výbuchů atomových bomb? To bylo něco ušlechtilého, úctyhodného. Řadilo vás to k moderním lidem, prostoupeným myšlenkami zářivé budoucnosti.
Autor: Atomic Archive
Fotografie událostí a reklamní pohlednice začaly kolovat v médiích po celém světě a sledování výbuchů se stalo takovým hitem, že se turisté toužící po vzrušení snažili zajistit si ta nejlepší místa, co nejblíže epicentru výbuchu.
Autor: The Neon Museum
Herec a komik Danny Thomas zapózoval 20. května 1957 před Nevadskou testovací střelnicí pro aranžovanou fotografii, která měla být uložena do časové schránky kasina Sands, aby uchovala vzpomínku na jaderné zkoušky probíhající nedaleko Las Vegas.
Jaderná mánie prostoupila v Las Vegas vše. V kinech běžely filmy s atomovou tematikou, v rádiích hrály písně jako „Atomic Baby“ a pořádaly se soutěže krásy, kde vítězky získávaly korunku ve tvaru hřibovitého mraku.
Vyzkoušet si ji přišla i americká operní pěvkyně Marguerite Piazza. Dne 29. března 1955 „zazářila“ u bazénu hotelu Sands po boku příslušníků armády jako Miss Radiation, aby podpořila atomovou turistiku v Las Vegas. Všichni prý byli oslněni.
Sally McCloskeyová, baletka a tanečnice z hotelu Sands, předvedla 6. dubna 1953 na vrcholu hory Mount Charleston interpretační tanec nazvaný „Andělský tanec“. Ano, a v pozadí se tyčil atomový hřib.
Éra atomu ovlivnila životy mnoha lidí, a to i v ty nejvýznamnější dny! V roce 1955 trávili slavná burleskní tanečnice Lili St. Cyr a herec Ted Jordan líbánky nedaleko atomové střelnice poté, co svou svatbu oslavili rozkrojením svatebního dortu ve tvaru atomového hřibu.
Jaderné výbuchy představovaly pro místní obyvatele zdroj podívané a zábavy. Staňte se svědky síly atomové bomby. Za pouhé tři dolary z bezpečné vzdálenosti.
Dne 22. dubna 1952 stoupá nad oblastí Yucca Flat v Nevadě hřibovitý oblak atomové bomby. Výbuchu přihlíželo kromě vojáků zhruba 1 500 civilních pozorovatelů, novinářů.
Autor: ČTK
Pokud vám není cizí svět kultovní hry Fallout, je vám hned jasné, kam si tvůrci tohoto alternativního post-apokalyptického světa přišli pro inspiraci.
Autor: Bethesda
Během dvanácti let zde bylo odpáleno 235 bomb, v průměru jedna každé tři týdny. Záblesky byly tak silné, že byly údajně viditelné až z Montany.
Autor: Federal Government of the United States, Creative Commons