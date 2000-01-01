náhledy
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů, jednoho, filmového Old Shatterhanda, vyhodila s nabitou zbraní, protože zneužíval její dceru. Před jejím mafiánským partnerem ji naopak musel bránit Sean Connery, gangstera nakonec ubodala její dcera.
Autor: Profimedia.cz
Onen příběh z jejího života je vpravdě k neuvěření, docela jako z filmu. Takto skončil. Muž na zemi je gangster John Stompanato.
Autor: Profimedia.cz
Někdejší bodyguard velkého bosse Mikea Cohena. Násilnický zloduch, který se rád vtíral k hollywoodským královnám.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1958 vydechl naposledy. Kvůli bodnutí nožem v Beverly Hills. Toto je vražedná zbraň.
Autor: Profimedia.cz
A tady jsou klíčové postavy celého dramatu. Samozřejmě především skvostná Lana Turnerová, to v jejím domě gangster dodýchal.
Autor: Profimedia.cz
Rovněž mužný Sean Connery, i ten hollywoodskou gangsterskou epopejí prošel. Když s Turnerovou v roce 1957 natáčel snímek Jiný čas, jiné místo.
Autor: ČTK
A pak ještě Cheryl. Hereččina dcerka. To ona Stompanata zabila nožem. Bylo jí čtrnáct.
Autor: Getty Images
Narodila se jako Julia Jean Turnerová v roce 1921 v chudé rodině ve státě Idaho. Když jí bylo devět, jejího otce, tehdy se živil jako gambler, zavraždili – pro vyhrané peníze. Její matka se propadla do extrémní bídy.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
S malou Lanou maminka neustále cestovala, často ji musela odkládat u známých. Jeden čas žilo děvče v rodině, kde ji zneužívali jako služku, bili ji.
Autor: Getty Images
A čekal ji zlom. Měla vejít do docela jiného světa. O tom, jak šestnáctiletou slečnu objevil Hollywood, přitom kolovala spousta legend.
Autor: Getty Images
Podle jejího vlastního svědectví to bylo v losangelském krámku, kde si kupovala kolu. „Nejprve bych se musela zeptat matky,“ odtušila na návrh muže, který ji navrhl přivést do Hollywoodu. Byl to majitel magazínu The Hollywood Reporter. Dívka jej oslnila.
Autor: Getty Images
Maminka souhlas dala. A Hollywood neváhal. První film mladinké herečky se jmenoval They Won´t Forget, do kin přišel hned v následujícím roce 1937.
Autor: ČTK
Lanu Turnerovou vynesl do kategorie Sweater Girls: to kvůli těsnému svetru, který zdůraznil její ňadra. Nebyla za to ráda, uvádělo ji to ke studu, do rozpaků: teprve si začala uvědomovat své ženské tělo!
Autor: Getty Images
Dospět však musela rychle. Nejprve rytmus jejího života popohnala bída, teď Hollywood.
Autor: Getty Images
Filmový byznys měl rád nástupkyně. Ohromený ohlas, s nímž se první snímky Lany Turnerové setkaly, jí dal blond vlasy. A vizitku sexuálního symbolu.
Autor: Profimedia.cz
Marketingový záměr zněl: stane se druhou Jean Harlowovou, sex-bombou, která zemřela jen nedávno.
Autor: Profimedia.cz
Mužské publikum jí propadlo. Ve čtyřicátých letech se stala jednou z nejpopulárnějších pin-up girls.
Autor: ČTK
Ale jen v oné poloze zůstat neměla. Film Ziegfeld Girl z roku 1941 nebyl jen trhákem, který ji vynesl do hollywoodských oblak. Skutečně ji získal pro herectví jako umění.
Autor: Profimedia.cz
Jako pin-up sex symbol však žila dál. I ve službách amerického válečného úsilí. Agitovala pro nákup válečných dluhopisů, slíbila polibek každému, kdo nakoupí za více než 50 tisíc dolarů, a splnila to. Jezdila za vojáky.
Autor: Getty Images
Její kariéru poslala Cora novým směrem. Tím, po němž herečka toužila, ale který jí produkce kvůli jejímu statusu sex symbolu upíraly: směrem k vážnějším rolím. Například k dramatu Green Dolphin Street.
Autor: Profimedia.cz
Ne vše se však dařilo. K hollywoodské kariéře patřily i neúspěchy, nezdary. Koncem čtyřicátých let zbankrotovala, pokusila se o sebevraždu.
Autor: Profimedia.cz
„Chtěla jsem mít jen jednoho manžela a sedm dětí, ale dopadlo to přesně naopak,“ říkávala. Bylo to tak, leckteré vztahy skončily smutně. Románek s hereckým kolegou Armandem Lamasem skončil, když ji napadl. Její čtvrtý manžel Lex Barker, hrdina z mayovek, znásilňoval její dceru Cheryl: Lana ho prý vyhodila z domu se zbraní v ruce.
Autor: Profimedia.cz
A pak tu byl John Stompanato. Seznamovat se s ní začal jako John Steele na jaře 1957. Vehementně: záplavou telefonátů, květin, luxusních darů. Neodbytně. Nakonec ji získal, tady už jsou spolu.
Autor: Getty Images
Že má za sebou mafiánskou dráhu, se dověděla pozdě. Byl bodyguardem Mickeye Cohena. Parťáka velkých jmen jako Bugsy Siegel a Meyer Lansky. Oba jsou na této fotce ze čtyřicátých let.
Autor: Getty Images
Odejít však už bylo těžké. Hádky, fyzické násilí. Většinou v soukromí. Tady vypadají spokojeně, Lana, Stompanato a Cheryl.
Autor: ČTK
Ne vždy se však napětí udrželo za zavřenými dveřmi. Když Lana odjela na podzim 1957 do Londýna točit se Seanem Connerym, mafián žhnul žárlivostí. Popravdě, Connery a sexbomba k pochybám vybízeli. Užívali si i čas mimo natáčení.
Autor: Profimedia.cz
Stompanato Lanu dostihl po telefonu, vyhrožoval jí. Nestačilo mu to. Koupil si letenku a jel si to vyřídit s hvězdou, která se měla stát Jamesem Bondem. A které to s Turnerovou slušelo, jiskřivě.
Autor: Getty Images
Lana Turnerová věděla, že obdobné věci se neberou na lehkou váhu. Celý život ji děsilo to, co se stalo jejímu otci. Zapověděla Stompanatovi, aby se ukázal na place. Neuposlechl. Přišel rovnou s pistolí.
Autor: Profimedia.cz
A dostal! Connery mu dal lekci, zbraň mu vykroutil z ruky a natáhl mu pěstí. Držel ho, poníženého, dokud nepřijel Scotland Yard.
Autor: Profimedia.cz
Nemělo to tím skončit. Půl roku nato vrazil Stompanato do hereččina domu v Beverly Hills. Vyhrožoval, že ji pořeže tvář břitvou, zabije ji, její dceru, matku.
Autor: ČTK
Takto to dopadlo. Dcera Cheryl, kterou předtím matka poslala do jejího pokoje, nakonec popadla bezmyšlenkovitě nůž a vyrazila Lanu Turnerovou bránit. Dveře se otevřely a mafián se rovnou nabodl. Schytal to do žaludku. Zemřel na místě.
Autor: ČTK
Lana Turnerová policii žádala, aby nechala se k činu přihlásit ji. Před soudem skončila samozřejmě Cheryl.
Autor: Getty Images
Dohru však měl případ i pro Conneryho. Někdejší Stompanatův šéf Cohen nezapomínal (tady čte ve vězení dopisy herečky a svého kumpána). A měl dlouhé prsty. Když Connery po čase pobýval během jednoho z natáčení v nejikoničtějším hollywoodském hotelu Hollywood Roosevelt Hotel, dostal od mafiána výhrůžku: Zmiz z města. Zbytek natáčení strávil v levném motelu.
Autor: ČTK
Laně Turnerové se předpovídal pád. Jenže její životní dráha znala oba směry. A zamířila zase vzhůru. Film Imitation of Life (foto je z něj) byl trhák. Chtěl ji vidět každý.
Autor: ČTK