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Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...
Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....
Kdo má při sexu iniciativu. Studie boří stereotyp o mužích a ženách
Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...
Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...
Nejkrvavější husitská řež. U Ústí zmasakrovali tisíce Němců, ovlivnili vojenské strategie
Byl to jeden ze zlomových střetů husitských válek. Před 600 lety, v červnu 1426, porazily husitské svazy drtivě přesilu německých železných pánů. Střet byl unikátní ve dvou bodech – definitivním...
Kdo má při sexu iniciativu. Studie boří stereotyp o mužích a ženách
Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...
Měl zabít otce Hitlerovy atomovky. Nerozuměl německy a žádná bomba nebyla
Chytač americké baseballové ligy Moe Berg proslul jako špion tím, že nezabil otce německé atomové pumy. Protože žádná nebyla.
Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....
Mumie bez očí v komoře. Zohavená mrtvola dovedla policii k vrahům dvou stopařek
Divoké devadesátky... Zatímco pro řadu lidí je „popřevratová“ dekáda spojená se sladkou vůní svobody, jiní ji využili ke zbohatnutí ne právě legálním způsobem. A mnozí toto období bez mantinelů ani...
Nejen gondoly. Benátské mosty byly dějišti brutálních bitek
Místo konání: benátské mosty. Účastníci: konkurenční klany. Cíl: namlátit protivníkům a naházet je do kanálu dole. Výsledek: zranění, jenže někdy i mrtví. Války na mostech nabízejí docela jinou tvář...
Popáleniny? „Osvědčené“ babské rady jsou největší problém, říká Marek Dvořák
Myslet na vlastní limity, nepodceňovat vodu, alkohol, únavu ani horko. To vám poradí, když se ho zeptáte, jak se s ním v létě ve vrtulníku nepotkat. Marek Dvořák už roky působí jako lékař letecké...
Maso jen pro muže. Po deset tisíc let evropské talíře servírovaly nerovnost
Jídlo v dějinách odráželo společenský status. Chudé vrstvy jedly luštěniny, obilí, maso bylo hlavně pro bohaté. A pro muže. Unikátní výzkum dokládá, že to platilo pro všechny epochy. Nerovnost podle...
Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Messi, nebo Ronaldo? Skromnost, ego? Volíme mezi nimi i podle svých hodnot
Je to jedna z nejvášnivějších fotbalových, a vůbec sportovních debat. Tichý génius, nebo atletická mašina? Jenže do volby mezi Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem nepromlouvají jen naše preference...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...