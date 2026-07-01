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Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu

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Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up... Onen příběh z jejího života je vpravdě k neuvěření, docela jako z filmu. Takto... Někdejší bodyguard velkého bosse Mikea Cohena. Násilnický zloduch, který se rád... V roce 1958 vydechl naposledy. Kvůli bodnutí nožem v Beverly Hills. Toto je... A tady jsou klíčové postavy celého dramatu. Samozřejmě především skvostná Lana... Rovněž mužný Sean Connery, i ten hollywoodskou gangsterskou epopejí prošel.... A pak ještě Cheryl. Hereččina dcerka. To ona Stompanata zabila nožem. Bylo jí... Život její matky Lany Turnerové je velkých momentů plný. I dramat Narodila se jako Julia Jean Turnerová v roce 1921 v chudé rodině ve státě... S malou Lanou maminka neustále cestovala, často ji musela odkládat u známých.... Musela rychle dospět. Rychle a drsně A čekal ji zlom. Měla vejít do docela jiného světa. O tom, jak šestnáctiletou...
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů, jednoho, filmového Old Shatterhanda, vyhodila s nabitou zbraní, protože zneužíval její dceru. Před jejím mafiánským partnerem ji naopak musel bránit Sean Connery, gangstera nakonec ubodala její dcera.

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