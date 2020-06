Kvíz: Smrt si nevybírá, ale občas má až ironický smysl pro humor

Králové, státníci a tyrani, vojevůdci proklínaní i lidem milovaní, filozofové i podivíni. Bez ohledu na to, co za svého života způsobili a jak nesmrtelné byly jejich činy, byli do jednoho všichni smrtelní. Následující kvíz se zaměřuje na opravdu netradiční příčiny jejich úmrtí. Znáte je, nebo si tipnete?