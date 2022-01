Varhany ze sudu i plavecké brýle proti migréně. Kutilství mají Češi stále v krvi

Říká se jim kutilové. Pro někoho je ten výraz trochu hanlivý. Někdo ho naopak používá, když je vhodné projevit nadšení: Ty jsi tak šikovný, to jsi opravdu udělal sám?

Většina z nás si jako kutila představí muže vyššího věku, jehož zahradu zdobí větrník z plastových lahví, medvěd vyřezaný z pařezu a kůlna plná předmětů, o jejichž důležitosti je přesvědčen pouze on sám. Jinými slovy strejdu, který se zasekl v době, kdy se většina běžných věcí nedala sehnat. Ovšem pozor, to je hodně zjednodušené vnímání fenoménu kutilství. On to totiž opravdu je fenomén, který má mnoho atraktivních podob.