Jazyk Králů pralesa nezná „ne“. A vymírá, kusundu ovládá jediná žena

Odmítnout například čaj, je v řeči kusunda oříšek, líčí server BBC. Není to tak snadné, nejde jen tak říci „Děkuji, čaj nechci“, jazyk totiž nezná zápor. Jak se tedy pozvání vyhnout? Sdělíte, že byste čaj pili, ovšem způsobem, který vyjádří velmi malou pravděpodobnost onoho úkonu, posluchači by měli vaše stanovisko pochopit.

Je to ovšem pouze hypotetický příklad, žádní posluchači již prakticky nejsou. Pralesní lid Kusunda totiž od svého podivného jazyka, jemuž se jejich sousedé z vesnic vysmívali a který označovali za „nenormální“, dezertoval.

Nehodil se pro nový život

Původním domovem polonomádského lidu lovců a sběračů Kusunda byla džungle západního Nepálu. Ostatně, jejich jiný název Ban Rajas podle BBC znamená „Králové pralesa“, i když podle studie z roku 2004 je to „Pralesní lid“. První zmínka o oné etnické skupině pochází z roku 1848, popsal ji britský etnolog Brian Houghton Hodgson.

Živili se sběrem divokého ovoce a lovem ptáků, jejich kořistí se však stávali i varani. Když popisovala zvyky svého lidu v roce 2018 serveru OnlineKhabar Gyani Maiya Sen Kuisunda, vysvětlila, že kmen „se vyhýbal zvířatům s kopyty a miloval jíst zvířata s drápy“. Lovci Kusunda by nezabili ani nesnědli ani jelena, ani srnce, popisovala. Milovali však ptáky, především bažanty. V pralese lovci nastražili síť z popínavých rostlin jako past, do níž imitací zvuku bažantů ptáky navedli.

Na vrcholu jejich gastronomie však čněl varan. Dostal se dokonce do namlouvacího a svatebního rituálu. Pokud uchazeč o ruku nepřinesl rodině ženy, kterou si vyhlédl, varaní vejce, dveře se k námluvám neotevřely. A když na svatbu nedoručil varaní maso, manželství nebylo uzavřené.

Své úlovky lidé Kusunda nejen jedli, s pomocí posunků je též směňovali s obyvateli vesnic kolem pralesa za rýži nebo mouku. Český etnolog René Nebesky-Wojokowitz v roce 1956 líčil, v rozporu se slovy Gyani Maiya Sen Kusunda, svědectví vesničanů o tom, jak „divoši“, právě to znamená označení „Kusunda“, přinesli a složili u jednoho z obydlí celého jelena. V očekávání, že vesničané je za to obdarují jejich produkty.

Lovci, sběrači a umělá inteligence Gayatri Parameswaranová, tvůrkyně filmu Kusunda Se zachováním jazyka i komunity Kusundy pomáhá i umělá inteligence. Režisérka Gayatri Parameswaranová ze společnosti NowHere vyprodukovala virtuální dokument Kusunda, který ve 3D zachycuje polonomádský život kusundských lovců a sběračů. Aby se divák příběhem dokázal proplétat a interagovat, musí se s pomocí sluchátek a mikrofonu učit a používat kusundská slovíčka.

V polovině minulého století se však začaly životní podmínky lidu Kusunda měnit. Již předtím je z pralesů vytlačovalo zemědělství, které si přírodní svět podmaňovalo, již Hodgson předpovídal, že podle jeho názoru rozpadající se kmen nepřežije více než několik málo generací. Lid Kusunda se ukázal houževnatějším. Znárodnění obrovských částí pralesů mu však jeho životní styl zapovědělo.

Lid malých, podsaditých, statných postav a tmavší barvy kůže než obyvatelé přilehlých vesnic se musel v zemědělských obcích usadit. Příslušníci a příslušnice kmene si nacházeli rolnické práce, mísili se s vesničany. A rychle přestali používat vlastní jazyk.

Své děti k němu nevedla ani Kamala Khatri. „Říkala jsem si, že by se měly učit nepálsky, protože je to užitečné,“ líčila redaktoru BBC ve městě Ghorahi. Dodávala, že to nebyl jediný důvod, šlo též o to, že znalost její rodné řeči byla něco jako cejch: „Lidé si z našeho jazyka dělali legraci, říkali, že není normální. Lidé, kteří jím mluvili, čelili velkému stigmatu.“

Dnes toho, že potomkům kusundu upřela, lituje. Nejen proto, že si s nimi nemůže rodnou řečí popovídat. Též proto, že si v ní nemůže plně promluvit s nikým jiným. Po smrti paní Gyani Maiya Sen v roce 2020 je totiž jedinou mluvčí, která kusundu plně ovládá, na světě.

Jazyk bez příbuzných

Tím spíš však kusunda zajímá lingvisty a etnografy. Kde se vzala? Je to izolovaná řeč, nemá žádný vztah k žádnému jinému jazyku na světě, cituje BBC jazykovědce Madhava Prasada Pokharela z nepálské Tribhuwan University. „Kusunda stojí sama o sobě, protože není fonologicky, morfologicky, syntakticky ani lexikálně spojená s žádnou jinou řečí světa,“ uvedl v roce 2012.

O deset let později na svém stanovisku trval. Několik studií se podle jeho slov pokoušelo najít spojení mezi kusundou a jinými jazyky, například indickým nihali nebo pákistánským burušaskí, ovšem bez jakýchkoli zásadnějších závěrů. „Všechny jazykové skupiny v Nepálu dokážeme trasovat k lidem, kteří do Nepálu přišli zvenčí. Kusunda je jediná řeč, jejíž původ neznáme,“ přiznal.

Jazyk se přitom vyznačuje mnoha unikátními rysy. Nezná zápor, ale ani slovo „ano“. Místo „doprava“ a „doleva“ říká „na tuto stranu“ a „na onu stranu“. Kusunda je flexibilní, její výroky je třeba interpretovat podle mluvčího, jako by jazyk nestačil sám o sobě. Jako by potřeboval konkrétní lidi.

Originální je též práce s minulým a budoucím časem. Vlastně neexistují, minulý děj se pozná podle toho, že ho mluvčí popíše jako zkušenost, zážitek, který je přímo spojený s jeho osobou. Naproti tomu budoucí děj zůstává v obecné rovině, nespojí ho s žádným subjektem. Prostě se jen odehraje, jako by pro všechny.

I tyto charakteristiky kusundy vedly k tomu, že ji její lid pomyslně nechal v pralese. Ne tak docela, jenže víc než jen několik slov umělo stále méně a méně lidí. Až zůstala Kamala Khatri sama.

Jazyk jako pomocník komunity

I proto dnes v Ghorahi spolupracuje s jazykovým výborem na záchranu kusundy a vyučuje deset studentů a studentek. „Když budeme pravidelně cvičit, mluvit, zpívat naše písně, dokážeme udržet svou řeč naživu,“ míní.

Zachránci kusundy navíc věří, že jazyk, kdysi odmítnutý kvůli adaptaci na život mimo prales, může komunitu lidu Kusunda v civilizaci naopak sociálně podpořit. Většina lidí ze skupiny Kusunda žije pod hranicí chudoby, jsou v mnoha ohledech vyloučení ze společnosti. „Ekonomicky, sociálně, jde-li o zdravotnictví a vzdělávání, jsou velmi znevýhodněni,“ říká Bahadur Kusunda, ředitel Nepálské společnosti pro rozvoj lidu Kusunda.

Nejen on věří, že obnova vlastního jazyka, obohacení lidu Kusunda o svou někdejší řeč by mohlo k osudu komunity přitáhnout pozornost. „Lid Kusunda je velmi marginalizovaný, proto je důležitější než u jiných komunit budovat jeho profil jako komunity s vlastním jazykem,“ soudí. „Pokud by lid Kusunda neměl vlastní řeč, nebude existovat nic, co by ho odlišovalo od jiných marginalizovaných skupin v Nepálu. Jazyk mu dá identitu, přitáhne pozornost vlády,“ dodává Lok Bahadur Lopchan z jazykového výboru, který o řeč pečuje.

„Pro mě i pro ostatní je velmi důležité ochránit tuto řeč,“ řekla letos BBC jedna ze studentek kusundy osmnáctiletá slečna Hima Kusunda. „Poslouchala jsem jiné etnické skupiny, jako jsou Tharuové a Magarové, jak mluví vlastním jazykem, a říkala si, jaké by to bylo povídat si ve své mateřské řeči,“ uvedla a dodala: „Dnes jsem hrdá, že kusundu znám, i když jsem se ji neučila od narození.“