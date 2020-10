Podal ruku ďáblu: chtěl zastavit koncentráky, dodával do nich Cyklon B

Vstoupil k nacistům, dokonce do SS. To on vymyslel, že by koncentrákům posloužil Cyklon B. To on zajišťoval jeho dodávky. Z křesťanské lásky a nenávisti k nacismu. Chtěl být u zdroje zla, aby o něm mohl vydat zprávy, které zalarmují svět. Kurt Gerstein obětoval svůj život ještě předtím, než ho po válce našli v jeho cele, kam ho zavřeli jako nacistu, oběšeného.