Kultura léčí a vydělává. Zlepšuje zdraví i produktivitu, říká studie

Vyvolává emoce, kultivuje city, dává nám porozumět, co to je krása. Jenže umění má i docela zemitější přínosy. Zlepšuje naše zdraví. Dokonce by ho měli vzít na milost i stoupenci ryze ekonomických kritérií. Kulturní zážitky totiž zvyšují produktivitu. Britská studie dokonce změřila jejich přínos v penězích.