Jako od Woody Allena: wehrmacht vymyslel pušku, která střílela za roh

Americký důstojník dělostřelectva předvádí strategickou výhodu německého Krummer Lauf. | foto: Národní archiv USA

Milan Vodička
Odborník na pračky na konci války vymýšlel neuvěřitelnou hloupost, která nakonec hloupostí vůbec nebyla, protože se podařila. Jen byla k ničemu. Zázračná zbraň válku Hitlerovi nezvrátila.

Před válkou vyráběl Hans-Joachim Schaede úspěšné pračky pro německé hospodyňky, teď měl s touhle zkušeností zachránit vítězství pro třetí říši.

Tři čtvrtě roku předtím, než na Londýn začaly z nebe pršet první Hitlerovy zázračné zbraně V-1, dostal rozkaz, že musí vymyslet zázračnou zbraň pro německé pěšáky.

Z tajných sejfů

Zatímco V-1 byla první střelou s plochou dráhu letu a její dvanáctitunová následovnice V-2 dokonce první kosmickou raketou, tuto zázračnou zbraň si měli vojáci nosit na opasku.

Schaede toho v uniformě zažil hodně, za první světové války byl pozorovatelem z balonu a jednou z něj muset vyskočit s padákem, horkou novinkou té doby, ale toto už bylo moc.

Jeho úkol zněl vymyslet pušku, co bude střílet za roh.

Do té doby museli vystrčit z poklopu vlastní hlavu a tělo a střílet sami, což obvykle znamenalo, že brzy dolů spadla mrtvola.

Z tajných sejfů

Neměl jméno, minulost ani hlas. Poslední zajatec II. světové přijel domů po 55 letech

András Toma. Muž, pro kterého druhá světová válka skončila v roce 2000.

Poslední zajatec druhé světové války? Žádní Japonci, o kterých se točily filmy, ale Maďar. András...

Hitler ho obdivoval, hollywoodský idol Clark Gable dělal na jeho říši nálety

Idol žen, jenže jeho obdivovatelem byl i Adolf Hitler. Clark Gable létal jeho...

Král Hollywoodu přišel při leteckém neštěstí o ženu, tak se rozhodl, že se nechá zabít v...

Odbojáři? Zločinci? Povstání v Kolíně nad Rýnem z roku 1944 dodnes mate

Konec. Po výsleších povstalce nacisté popravili.

Přestřelky v ulicích, stovky mužů se samopaly a granáty, dvanáctihodinová bitva v podzemí, pokus...

Myši proti nacismu. U Stalingradu zničily Němcům celou tankovou divizi

Panzerkampfwagen 38(t) v Sovětském svazu, červen 1941. Pár měsíců nato byly...

Vypadá to jako aprílová historka, ale vedle generála Zimy ničila Němce na východní frontě i...

Mrkev pro lepší oči. Britští piloti napálili za druhé světové celý svět

Britští piloti, létající reklama na mrkev. Kompletně falešná

Jestliže je osmdesáté výročí konce druhé světové války, nastal čas podívat se na její odkaz...

Nejpodivnější válečné tajemství: v irském táboře žili zajatí Němci společně s Brity

Ostnaté dráty, přísný režim. Takový irský zajatecký tábor opravdu nebyl.

Mohli chodit do hospody i tancovat, chodili s místními dívkami, ženili se, studovali, sportovali,...

Invaze do Normandie: o datu rozhodly Měsíc, odliv a počítač z roku 1872

Celá invaze hrozila obřím masakrem. Načasování proto bylo klíčové - a zjistilo...

Je to zapomenuté tajemství invaze do Normandie. Spojenci chtěli přijít za vrcholícího přílivu, ale...

Souboj místo manželské poradny? Středověká bojová literatura ukrývá záhadu

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové...

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové manuály. Neobvyklé. Zachycují ozbrojené duely ženy a muže, který je půlkou těla zapuštěný v zemi. Má to být rozvod skrze...

K lepší erekci stačilo 30 mg denně. Studie prověřovala koření pro lepší sex

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

Prospěje erekci, ale nejen jí. Pomůže k větší sexuální touze, přinese intenzivnější uspokojení ze sexu. Studie chválí čtyřtýdenní kúru, v níž hraje hlavní roli koření. Koření z okvětních lístků...

Tip do nového roku. Dvacet sekund uleví od stresu a úzkosti

Dotek léčí. A věda to potvrzuje.

Je to velmi minimalistická praktika. Nestojí skoro žádný čas, nevyžaduje speciální prostory, pomůcky. Zvládnete ji docela snadno při práci, cestou do ní. Je velmi prostá. A funguje. Dosvědčila to...

Filmová nahota je často iluzí. Většina mužských a ženských orgánů je falešná

Robert Downey Jr. hrál v seriálu Sympatizant (2024) několik různých postav....

Tři prsa koketující prostitutky (Lycia Naff) z marťanského baru v kultovním sci-fi snímku Total Recall (1990), umělá brada Mickeyho Rourka v komiksovém filmu Sin City – město hříchu (2005), Jeff...

Zvrhlý a brutální kanibal z Duisburgu. Přiznával tolik vražd, až to policii vadilo

Joachim Kroll (vpravo). Nakonec vypovídal tak moc, až to ohrožovalo reputaci...

Jedl odřezky z lidských těl. Nedělal to však kvůli kanibalskému chtíči. Chtěl ušetřit na nákupech masa. Na mrtvých dívenkách se ukájel i sexuálně. Kvůli vrozené impotenci však za sebou nechával tak...

Jako od Woody Allena: wehrmacht vymyslel pušku, která střílela za roh

Americký důstojník dělostřelectva předvádí strategickou výhodu německého...

Odborník na pračky na konci války vymýšlel neuvěřitelnou hloupost, která nakonec hloupostí vůbec nebyla, protože se podařila. Jen byla k ničemu. Zázračná zbraň válku Hitlerovi nezvrátila.

3. ledna 2026

Kluci nazdar! Vševěd ví, jak krajané Fiala a Čejka dobývali v cizích službách póly

Loď America v zimních ubikacích v Teplické zátoce Na začátku listopadu 1903....

Poručík biologie George Beran rozmražený polární výpravou Čecha Karla Němce baví už desítky let fanoušky Divadla Jára Cimrmana. Historik a geograf Jiří Martínek alias doktor Vševěd z televizního...

2. ledna 2026

Jak mě donutili fotit Tutanchamona. Martin Frouz o tisíciletých lebkách i pokladech

Martin Frouz mimo fotografování i přednáší na vysokých školách.

Korunovační klenoty, Závišův kříž, Ježíšův hřeb... To vše a ještě mnohem víc zdokumentoval s fotoaparátem Martin Frouz. V rozhovoru pro magazín Víkend DNES prozradil, jaké příhody zažil s...

2. ledna 2026

Tip do nového roku. Dvacet sekund uleví od stresu a úzkosti

Dotek léčí. A věda to potvrzuje.

Je to velmi minimalistická praktika. Nestojí skoro žádný čas, nevyžaduje speciální prostory, pomůcky. Zvládnete ji docela snadno při práci, cestou do ní. Je velmi prostá. A funguje. Dosvědčila to...

1. ledna 2026

K lepší erekci stačilo 30 mg denně. Studie prověřovala koření pro lepší sex

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

Prospěje erekci, ale nejen jí. Pomůže k větší sexuální touze, přinese intenzivnější uspokojení ze sexu. Studie chválí čtyřtýdenní kúru, v níž hraje hlavní roli koření. Koření z okvětních lístků...

31. prosince 2025

Přežili hodiny pod sutinami i měsíce v mrazu. Příběhy skutečných zázraků

Zřícené letadlo se do jezera Tustumena nepotopilo jen díky zamrzlému ocasu,...

Příběhy s dobrým koncem známe nejčastěji z pohádek. Někdy se však stane i ve světě reálném, že jsou prosby vyslyšeny a zázraky se odehrají i tehdy, kdy už všichni přestali doufat. Světové dějiny se...

31. prosince 2025

Penze pro mumii, AI věští z kávy: bizarní zprávy roku 2025

Vědmy, babice, věštkyně. Umělá inteligence zastane i je.

Kompletně opilý mýval a ochránkyně zvířat, která prokázala nebývalé pochopení pro jeho alkoholické tornádo v obchodě s lihovinami. Pomsta, která čekala v márnici na sexuálního násilníka. Taška, která...

30. prosince 2025

Souboj místo manželské poradny? Středověká bojová literatura ukrývá záhadu

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové...

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové manuály. Neobvyklé. Zachycují ozbrojené duely ženy a muže, který je půlkou těla zapuštěný v zemi. Má to být rozvod skrze...

29. prosince 2025

Zvrhlý a brutální kanibal z Duisburgu. Přiznával tolik vražd, až to policii vadilo

Joachim Kroll (vpravo). Nakonec vypovídal tak moc, až to ohrožovalo reputaci...

Jedl odřezky z lidských těl. Nedělal to však kvůli kanibalskému chtíči. Chtěl ušetřit na nákupech masa. Na mrtvých dívenkách se ukájel i sexuálně. Kvůli vrozené impotenci však za sebou nechával tak...

28. prosince 2025

Filmová nahota je často iluzí. Většina mužských a ženských orgánů je falešná

Robert Downey Jr. hrál v seriálu Sympatizant (2024) několik různých postav....

Tři prsa koketující prostitutky (Lycia Naff) z marťanského baru v kultovním sci-fi snímku Total Recall (1990), umělá brada Mickeyho Rourka v komiksovém filmu Sin City – město hříchu (2005), Jeff...

27. prosince 2025

Slunovrat v duši. Proč dáváme dárky a jak s tím souvisí tma, líčí psychiatr Honzák

Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje...

Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje slunce a primáti? To vysvětluje psychiatr Radkin Honzák v kontextu lidské evoluce, vánoční mytologie a své nové knihy s názvem...

26. prosince 2025

Léčil nejlepší fotbalisty světa. Zdraví musíme jít naproti sami, říká profesor Dvořák

Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo...

Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo i Messi. Profesor Jiří Dvořák si celý život plní sen: pomáhá lidem ke zdraví. Přečtěte si mimořádný příběh mimořádného...

26. prosince 2025

