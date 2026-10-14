Krtčí lidé zaujali New York. Mizí a vynořují se z kanálů

První incident zaznamenala média v květnu letošního roku. Jeho aktéry byli tři chlapíci ve zvláštních oblecích. „Otevřeli kanál, vlezli dovnitř jako Želvy Ninja,“ popsal NBC výjev svědek Aki Jakupovic. Když zmizeli v podzemí, poklop za sebou pečlivě zatáhli: „Jako kdyby tam nikdy nebyli.“
Co víc, brzy se ukázalo, že to nejsou jediní návštěvníci newyorského podzemí.
Další skupina, sedmičlenná, následovala koncem května ve Williamsburgu, jen krátce po ní se pak na misi pod silnice a chodníky velkoměsta vydala další parta v Gravesandu. A podle dalších a dalších volání na policii a hlášení se nechávaly podzemími cestami, které tvoří spleť dlouhou přes 10 tisíc kilometrů, pohltit i další skupiny.
V srpnu se u Madison Square Garden vydala pod další poklop, jichž je podle listu The Guardian v metropoli na pět tisíc, další trojice, vybavená tmavými kombinézami a čelovkami. V pátek 9. října se do podzemí vrhl gang pěti lidí na Upper East Side, v neděli 11. října se dolů zanořilo trio v Hamilton Heights. O newyorské podzemí je zájem.
Kanalizační eskapády gangů, které dostaly přízvisko „krtčí lidé“, přirozeně oslovily i veřejnou pozornost. Nejprve zaujaly bulvární list New York Post. Ale nejen ten, novinami běhají titulky jako „Tajemství newyorských krtčích lidí, kteří se vynořují z kanálů“, „Záhada newyorských poklopů“, „Kdo jsou krtčí lidé, kteří šplhají z newyorských kanálů“?