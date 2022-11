Zjevovala se jí prý Panna Marie. Nakonec vizionářku odsoudili za vraždu

Ve čtrnácti se jí v lese při sbírání hub u Suchého Dolu na Náchodsku zjevila Panna Marie, pak ještě dvaadvacetkrát. A vždy měla pro chudou dívku Kristinu Ringlovou nějaké poselství. Ta si všechna pečlivě zaznamenávala.

Ve čtyřiadvaceti Kristinu obvinili z vraždy její kamarádky Anežky Špačkové, třebaže tvrdila, že je nevinná. Spáchání zločinu nikdy nepřiznala. Dostala trest smrti provazem, později změněný na doživotí. V žalářích si odseděla 14 let, pak ji propustili. Až do své smrti 27. října 1957 se Kristina dalších čtyřicet roků poctivě starala o kapličku na místě, kde se jí měla zjevovat Bohorodička. Přesně podle jednoho ze zapsaných poselství Panny Marie.

„Dítě, do své smrti se modli a trp za svět. Vytrpíš si na světě a potom přijdeš ku bráně mé,“ zaznamenala si mladičká Kristina.

Církev měla k mariánským zázrakům ze Suchého Dolu celou dobu hodně odtažitý přístup. Zvláště když na Náchodsko začaly v náboženské euforii denně mířit i tisícovky poutníků. Někteří šikovní místní lidé zkoušeli proměnit zázraky ve výnosný podnikatelský záměr a snažili se o „suchodolské Lurdy“.

V červenci 2010 starou dřevěnou kapličku u Suchého Dolu zapálil 19letý mladík. Tehdy zcela shořela. Na jedné fotce z požářiště připomíná stoupající dým siluetu Panny Marie. Prý je podobná sošce, která byla v kapli. Do dvou let stála Zelená kaplička na místě znovu, peníze na její stavbu vybrali lidé při mších a charitativních koncertech. Vrátila se do ní i soška Pražského Jezulátka, které kdysi někdo ukradl, a především nová plastika Panny Marie náchodského sochaře Jindřicha Roubíčka a restaurátorky Lucie Truněčkové. Kapli se zeleným nátěrem vzala „na milost“ i církev, když byla v roce 2012 vysvěcena za přítomnosti kardinála Dominika Duky.

A vražda? Kristina Ringlová se ze společného výletu do Vídně a pouti do Mariazell vrátila bez kamarádky. Anežku Špačkovou prý ztratila po cestě. Své výpovědi však měnila a čím dál víc se do nich zaplétala. Když Anežku za rok našli v houští u Mariazell s prostřelenou hlavou, bylo jasno.

I bez přímých důkazů se pachatelkou stala Kristina Ringlová, hodilo se to jak četníkům, tak církvi. „Zázračná vražedkyně“ ze Suchého Dolu zemřela ve svých 79 letech v ústavu v Hořicích v Podkrkonoší, kde je také pohřbena.