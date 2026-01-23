Profesorka na gymnáziu se po šestnácti letech sebere a odejde k policii. Jak je to možné?
Těch důvodů, proč mě učení přestalo uspokojovat, se nahromadilo víc. Po sametové revoluci začali být někteří studenti jako utržení ze řetězu, děti zbohatlíků si myslely, že za peníze si můžou koupit všechno včetně známek. Byla jsem samoživitelka, matka dvou dětí. Protože se mi nedostávalo peněz, hledala jsem přivýdělek. Tím se stala tehdejší novinka, roznáška potravin do bytu. Se synem, studentem střední školy, jsme vstávali ve čtyři a čekali na dodávku. Přivezla potraviny, my je rozdělili do tašek a roznesli. Já pak od lidí vybírala peníze na další objednávky.
Někdy se setkáte s obětí, která osvědčí obdivuhodnou, až kuriózní srdnatost. Vzpomínám si, že jedna znásilněná žena donesla v puse biologický materiál pachatele až na policii.