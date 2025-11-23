Skládala si v hlavě temné příběhy, jež se v době činu odehrály mezi zločinci a obětmi, aby odhalila pravdu. Jako vyšetřovatelka se podílela například na objasnění proslulého případu orlických vražd z počátku 90. let. Co se naučila u americké FBI? Proč do Zrádců vstoupila s pozměněnou identitou? A pomohla jí schopnost „číst“ lidi a odhalovat manipulace?
Kdy vás napadlo, že byste se mohla zúčastnit Zrádců?
Impulz přišel od vedení společnosti, která za pořadem stojí. Zavolali mi, že by mě chtěli pozvat do jedné hry. Nejdřív jsem vůbec netušila, o co jde, protože reality show nesleduju. Už od začátku tohoto tisíciletí k nim mám spíš negativní vztah. Připadaly mi dehonestující, třeba jako kdysi VyVolení. Nikdy by mě nenapadlo, že bych se něčeho podobného sama zúčastnila. Nakonec mě přemluvili, ať se na pár dílů podívám, co to všechno vůbec obnáší.
Tušili jsme to podle oblečení a šperků, které měla na sobě, ale někdo z pozůstalých ji musel identifikovat. A právě na ten okamžik nikdy nezapomenu.