Zabil souseda kvůli padesátikoruně. Matka mu pak „ušila“ alibi

Psal se rok 1979. Službukonající příslušník trpělivě naslouchal překotnému vyprávění starší ženy. Tyhle typy dobře znal. Umanou si, že se stal zločin, a nakonec se zjistí, že se sousedi jen poškorpili anebo prostě odjeli na dovolenou.

„Na dovolenou? Teď v březnu? Kam by starej Franta jezdil?! Peníze na to sice měl, to se o něm ví, ale už nemohl na nohy,“ líčila trafikantka z Frymburku. „Každý den si ke mně chodí pro noviny a taky pro startky, ale už tejden se neukázal. Dneska jsem na něj dokonce ťukala – a nic. To je zkrátka divný,“ uzavřela svou výpověď.