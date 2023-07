Morální zvrhlost korunovali ránou jistoty do hlavy. Exkolegům záviděli úspěch

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Stáli před budovou a mlčeli. Jako by si dodávali odvahu. Pak proběhli bránou a k jejich úlevě si jich strážný nevšiml. Vzali za kliku a dveře povolily. To, co se během následujících vteřin a minut odehrálo, zůstane už navždy zapsáno do dějin slovenské kriminalistiky jako jeden z nejbrutálnějších zločinů.