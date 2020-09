Otevřel dveře do ložnice a vzápětí vykřikl. Matka ležela na zádech, z krku jí trčel kuchyňský nůž. Okolo nehybného těla otčíma jako by rozkvetly v bílých peřinách rudé květy. Práskl taškou o zem a rozběhl se do vesnice.

Zraněná a mrtvý

Béžová dvanáctsettrojka právě odvážela těžce zraněnou Ludmilu Roubalovou do nemocnice ve Valašském Meziříčí. Tělo Františka Málka ohledával soudní lékař a dům se hemžil kriminalisty.