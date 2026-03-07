Obdivovatelé slunných koutů jižní Moravy jistě budou znát obec Charvátská Nová Ves, jejíž název se někdy v místním nářečí vyslovuje v podobě „Charvácká“ Nová Ves. Jméno tohoto místa plyne ze skutečnosti, že bylo v šestnáctém století osídleno chorvatskou kolonií.
Jednalo se původně o samostatnou obec, která byla až do roku 1920 začleněna do Dolního Rakouska, teprve pak se stala součástí nově vzniklého Československa. Vesnice se nachází v oblasti Valticka a dnes je částí Břeclavi, k níž byla připojena roku 1974. A právě zde se v jarních měsících roku 1933 odehrál tragický příběh celé jedné rodiny.
Vlasta ho sledovala s vytřeštěnýma očima, ale její snoubenec jí nedopřál mnoho času.