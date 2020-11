Vražda vojína s nejasným motivem. Oběť měla téměř amputovaný penis

Pod pouliční lampou ležela na zemi postava ve vojenské kombinéze. Nad ní klečel rozkročmo muž. Pleskal ležícího po tváři a zvedal mu ruce, jako by předváděl předpotopní umělé dýchání. „Zjevně hoši přebrali, tak se snad za chvíli seberou a potáhnou do kasáren,“ zabručel, když si lehal zpátky do postele.