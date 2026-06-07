Muž, který to březnové odpoledne vešel do kanceláře služebny Veřejné bezpečnosti ve Dvoře Králové nad Labem, vypadal vyděšeně. Už za několik okamžiků sdělil příslušníkům, že před necelou hodinou našel v garáži u svého domu ležet svou manželku Alžbětu bez známek života. „Někdo ji zavraždil,“ pronesl roztřeseným hlasem.
Jeho podezření brzy potvrdil i lékař, který na místo činu spolu s výjezdovou skupinou přijel. Mrtvá ležela na zemi a vlevo nad spánkem měla hlubokou ránu. Už první ohledání ukázalo, že ran je daleko víc. Tak zběsilý útok nemohla drobná šedesátiletá žena přežít.
Jednu dobu byl v cele s trojnásobným vrahem, který byl pro něj studnicí informací. Jeho výslechy tak byly pro kriminalisty poměrně vyčerpávající.