Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední dopis. Alžbětu zabil montážním klíčem, snacha psaní nikdy nedostala

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Alida Horváthová
  14:00
Přijel z práce jako každý den po třetí hodině. Už na dvoře pojal podezření, že něco není v pořádku. Králíci neměli seno, slepice nedostaly nasypáno a kráva už hlady bučela. Krmivo ale stálo připravené a nedotčené v chlévě. „Nikdy by zvířata nezanedbala,“ prolétlo mu hlavou. A pak otevřel vrata od garáže...

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

Muž, který to březnové odpoledne vešel do kanceláře služebny Veřejné bezpečnosti ve Dvoře Králové nad Labem, vypadal vyděšeně. Už za několik okamžiků sdělil příslušníkům, že před necelou hodinou našel v garáži u svého domu ležet svou manželku Alžbětu bez známek života. „Někdo ji zavraždil,“ pronesl roztřeseným hlasem.

Jeho podezření brzy potvrdil i lékař, který na místo činu spolu s výjezdovou skupinou přijel. Mrtvá ležela na zemi a vlevo nad spánkem měla hlubokou ránu. Už první ohledání ukázalo, že ran je daleko víc. Tak zběsilý útok nemohla drobná šedesátiletá žena přežít.

Jednu dobu byl v cele s trojnásobným vrahem, který byl pro něj studnicí informací. Jeho výslechy tak byly pro kriminalisty poměrně vyčerpávající.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Kdo je Laser a dva záhadní Slované? Francouzi věří, že rozmluví lupiče z Louvru

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Loňskou drzou krádež klenotů z pařížského muzea Louvre francouzská média ihned prohlásila za loupež...

Surově utrýzněnou oběť prý zachraňoval. Soudní lékař vrahovi dokázal, že je to lež

Modrá hvězda, České Budějovice, 1949

Tiskla zvonek už dobré dvě minuty. Za dveřmi bylo hrobové ticho. Bylo jí to divné. Vždyť byly s...

Opil se a přišel o rodinné peníze. Strach z manželky ho dotlačil až k brutální vraždě

ilustrační snímek

Sejít se s kumpány, pít pivo za pivem a mastit přitom karty – přesně takhle si spousta mužů...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Belle z pekla zabíjela opuštěné muže i děti, nechala za sebou výhružné tajemství

Belle Gunnessová s dětmi. Philip (na klíně) je z manželství z Gunnessem, Myrtle...

Přes inzeráty lákala na svou bohatě zařízenou farmu opuštěné muže. Nabízela jim naplněný život ve...

Poprava dvou agentů FBI beze svědků. Indiána udala labilní stařena, dostal doživotí

U věznice nedaleko Orlanda, odkud Leonarda Peltiera propustili, se shromáždila...

Indiánský aktivista Leonard Peltier se stal symbolem útlaku svého lidu. Muž odsouzený na doživotí...

Nejčtenější

Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho...

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....

Šálek pro zdraví. Studie líčí, jak zmírnit pocit stresu a chránit mozek

Oblíbenec vědy. Káva už dávno ztratila renomé stravovací a zdravotní neřesti.

Je to chvála jednoho docela běžného nápoje. Ne kvůli tomu, že nás nakopne, povzbudí. Aktuální studie vyzdvihují účinky kávy na zdravý mozek a duševní zdraví, snižuje riziko demence, působí proti...

Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy

Useknutý malíček bude její minulost prozrazovat do konce jejího života.

Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...

Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila

Co se nám honí hlavou při sexu? A při jakém? I tomu chce věda přijít na kloub.

Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...

Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není

Osm hodin je příliš obecné doporučení. Studie hledala přesnější určení délky...

Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...

Poslední dopis. Alžbětu zabil montážním klíčem, snacha psaní nikdy nedostala

Premium
ilustrační snímek

Přijel z práce jako každý den po třetí hodině. Už na dvoře pojal podezření, že něco není v pořádku. Králíci neměli seno, slepice nedostaly nasypáno a kráva už hlady bučela. Krmivo ale stálo...

7. června 2026

OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje,...

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...

7. června 2026

Jsme bezpečný stát, množstvím vězňů se ale blížíme Rusku, kritizuje exšéfka vězení

Premium
V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok...

V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok jednoho odsouzeného stojí stát tři čtvrtě milionu korun. Ředitelka Probační a mediační služby a bývalá ředitelka ženské...

6. června 2026

Spojenci nevěděli, co dělat s Němci, kteří se vzdali. Trpěli v děsivých podmínkách

Premium
Příliš mnoho internovaných, příliš drsné podmínky. Na masy německých vojáků...

Zvítězili, nebyli však připraveni na následky. Když se spojeneckým silám začaly vzdávat statisíce německých vojáků, nevěděli, co s nimi. Internovali je v devatenácti táborech na břehu Rýna v tak...

5. června 2026

Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není

Osm hodin je příliš obecné doporučení. Studie hledala přesnější určení délky...

Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...

4. června 2026

Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho...

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....

3. června 2026

Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy

Useknutý malíček bude její minulost prozrazovat do konce jejího života.

Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...

2. června 2026

Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila

Co se nám honí hlavou při sexu? A při jakém? I tomu chce věda přijít na kloub.

Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...

1. června 2026

Kdo je Laser a dva záhadní Slované? Francouzi věří, že rozmluví lupiče z Louvru

Premium
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Loňskou drzou krádež klenotů z pařížského muzea Louvre francouzská média ihned prohlásila za loupež století. Za pár týdnů policisté zloděje dopadli, jenže hlavní otázky zůstávají nezodpovězeny: Kde...

31. května 2026

Šálek pro zdraví. Studie líčí, jak zmírnit pocit stresu a chránit mozek

Oblíbenec vědy. Káva už dávno ztratila renomé stravovací a zdravotní neřesti.

Je to chvála jednoho docela běžného nápoje. Ne kvůli tomu, že nás nakopne, povzbudí. Aktuální studie vyzdvihují účinky kávy na zdravý mozek a duševní zdraví, snižuje riziko demence, působí proti...

31. května 2026

Bez ranního stoje na hlavě se necítím dobře, je skvělý pro orgány, říká lektor jógy

Premium
Václav Krejčík je lektor mnoha stylů jógy. V loňském roce mu vyšla kniha Jsem...

Dřív se věnoval aerobiku, v současnosti cvičí jógu. Býval posedlý čistotou a pořádkem, dnes je schopný lehnout si v Indii při masáži na blátivou zem. Cvičitel jógy a autor řady textů a výukových...

30. května 2026

Uklidňující, nadpozemská krása. Mléčnou dráhu zachytila i česká fotografka

Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale...

Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale též trpělivost, kreativitu. A dlouhé cesty, za Mléčnou dráhou jezdí fotografové a fotografky soutěže Milky Way...

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.