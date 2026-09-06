Rodina Maršalských byla v Městě Albrechtice na Bruntálsku známá a vážená: Ondřej Maršalský vybudoval firmu na dřevoobráběcí stroje, činný byl i v politice. Na žádné hogo fogo si ale nehrál ani on, ani jeho manželka paní Dana. Bydleli v pěkném, ale nijak honosném domku a jejich přáním bylo, aby i mladší dcera Kateřina vystudovala vysokou školu.
V létě roku 2006 přišel do firmy na praxi šestnáctiletý snaživý, výřečný a vždy slušně oblečený student průmyslovky v Bruntále Radek Větrák. Na pana a paní Maršalské udělal výtečný dojem a ještě více zapůsobil na jejich dceru Kateřinu. Ač byla o rok starší, do Radka se zamilovala. Ten se činil, nosil jí květiny, a když přišel k Maršalským domů, donesl čokoládu nebo bonboniéru.
Je fascinující, jak člověk s naměřeným IQ 91 dokázal vodit za nos mnohem inteligentnější lidi, než byl sám.