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Měli ho za skvělou partii pro dceru. Rodinou ale manipuloval, nakonec je povraždil

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  13:00

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Z dvojnásobné vraždy obžalovaný Radek Větrák před soudem. (9. prosince 2013) | foto: Ožana JaroslavČTK

Přílišná důvěřivost a povolnost do vztahů mezi lidmi nepatří. Někdy se nemusí stát nic, jindy, zejména když důvěřivci narazí na manipulativního psychopata, skončí příběh tak hrozně, že by to ani Shakespeare v Macbethovi nevykreslil.
Krimi příběh

Rodina Maršalských byla v Městě Albrechtice na Bruntálsku známá a vážená: Ondřej Maršalský vybudoval firmu na dřevoobráběcí stroje, činný byl i v politice. Na žádné hogo fogo si ale nehrál ani on, ani jeho manželka paní Dana. Bydleli v pěkném, ale nijak honosném domku a jejich přáním bylo, aby i mladší dcera Kateřina vystudovala vysokou školu.

V létě roku 2006 přišel do firmy na praxi šestnáctiletý snaživý, výřečný a vždy slušně oblečený student průmyslovky v Bruntále Radek Větrák. Na pana a paní Maršalské udělal výtečný dojem a ještě více zapůsobil na jejich dceru Kateřinu. Ač byla o rok starší, do Radka se zamilovala. Ten se činil, nosil jí květiny, a když přišel k Maršalským domů, donesl čokoládu nebo bonboniéru.

Je fascinující, jak člověk s naměřeným IQ 91 dokázal vodit za nos mnohem inteligentnější lidi, než byl sám.

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