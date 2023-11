Smrt jako dárek k narozeninám. Vraha pomohly odhalit skvrny na těle

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Opíral se o zeď domu, vyfukoval obláčky kouře a nervózně sledoval ručičky svých náramkových hodinek. Čas se nesnesitelně vlekl, měl pocit, jako by se dokonce zastavil. Vchodové dveře bouchly a pak se ozvaly čísi spěšné kroky. Ještě víc se přitiskl k domu a rychle zašlápl nedopalek. Ne, ten brzký chodec ho nespatřil. S úlevou se nadechl. Už za chvíli jej budou všichni litovat a on se se vším patosem položí do role nešťastného vdovce...