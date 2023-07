Dvanáct dílů ženy. Manžel týrání nevydržel, svou družku zabil a rozřezal

Kluci stáli okolo té podivné hmoty a dohadovali se. „Asi sem někdo vyhodil prase,“ řekl jeden z nich a šťouchal do páchnoucího masa klackem. „Neměli bychom to nahlásit?“ zeptal se druhý. „Vždyť je to jen kus vepře,“ poznamenal poslední z hochů.

Čtvrtého března roku 1958 přivedl na obvodní oddělení VB Jan M. svého syna. „Vím, na haldě dolu nemají co dělat, ale kluk mi líčil, že tam s kamarády našli nějakou divnou věc.“ – „Kluci říkali, že je to asi prase, ale mně se to nezdá. Babička z Klínů chová čuníka,“ vysvětloval hoch.