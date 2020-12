Vážný úraz mu nedovolil pracovat. Zhrzený otec zabil sebe i své tři děti

Nevelké město Dolní Kounice najde zvídavý poutník v okrese Brno-venkov na úpatí jižních výběžků brněnské vyvřeliny, asi dvacet pět kilometrů jižně od Brna. Řeka Jihlava dělí město na dvě části. Na pravém břehu se nachází centrum zvané Město, zatímco na levém břehu najdete část zvanou Závodí. Centrum se nalézá u řeky, v nevelké nadmořské výšce 195 metrů, ale zástavba se šplhá až do okolních kopců, které město obklopují. Na pravém břehu je to Šibeniční vrch, zatímco na břehu levém je to vrch sv. Antonína, kde se nachází stejnojmenná kaple.

„Učitelé poslali po obědě jednoho z žáčků se vzkazem do zedníkova domu, ale chlapec se vrátil do školy jaksi zaraženě. V domku prý se nic nehýbá, ale oknem chlapec údajně viděl ležet na zemi nějakou postavu. To bylo divné, a tak učitel celou věc ohlásil strážníkům.“