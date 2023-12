V pomatení smyslů. Náhlá smrt milovaného manžela ji dohnala k šílenství

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Šourala se ztichlým domem, v ruce lavor s vodou, která sem tam vystříkla na kamennou dlažbu. To maso musí pořádně umýt. Křik dcery, který náhle proťal to noční ticho, ani nevnímala. Stejně tak nechápala, když se za několik desítek minut začalo stavení hemžit muži v uniformě. Když ji pak nakládali do modrobílé volhy, bránila se, kopala a řvala. Musí přece dokončit práci, aby se maso nezkazilo!