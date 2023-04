Byl to asi zloděj, řekla žena s prostřelenou tváří. Útočil však soudce z lidu

Muž v kuchyni se právě soukal do gatí a směrem k příslušníkovi VB zmateně vykřikoval: „Musela se střelit sama, nikdo jiný tu nebyl! Proč mi to udělala?!“ V ložnici ležela žena. Oči měla zavřené a rudá krev, která jí vytékala z nosu a úst a také z rány v levé tváři pod lícní kostí, barvila polštář doruda. Ztěžka dýchala. Za chvíli se tou předposlední pondělní únorovou nocí rozezněla siréna sanitky. „Kdo vám to udělal?“ zeptal se policista ženy a ta – ještě než upadla do bezvědomí – tiše odpověděla: „Nevím, asi zloděj,“ a dveře sanitního vozu se za ní zavřely.

Pachatel vystřelil na Josefu zhruba z pětadvaceticentimetrové vzdálenosti, a to zprava. František K. si ale trval na svém, a tak ke slovu přišla rekonstrukce.