Záhada prázdných trezorů. Příběh českého Fantomase a legendární loupeže

Na podzim roku 1964 mířil do kin první filmový Fantomas. A ačkoli lze úspěšně pochybovat, že by pachatel bankovní a poštovní loupeže ve východočeských Semilech navštívil premiéru, jeho čin způsobil vzrušení ne menší než divoké kousky lysého génia zločinu. A to přesto, že se tehdy nenašel žádný novinář Fandor, který by o „vyčištění“ dvou trezorů naráz informoval veřejnost.