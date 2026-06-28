Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mumie bez očí v komoře. Zohavená mrtvola dovedla policii k vrahům dvou stopařek

Autor:
  13:00

Fotogalerie2 Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Divoké devadesátky... Zatímco pro řadu lidí je „popřevratová“ dekáda spojená se sladkou vůní svobody, jiní ji využili ke zbohatnutí ne právě legálním způsobem. A mnozí toto období bez mantinelů ani nepřežili.
Krimi příběh

Ten činžovní dům ve Slaném zel na začátku dubna 1991 již pár týdnů prázdnotou. Byl zchátralý jako řada jiných domů na třídě směřující k vlakovému nádraží. Proto se „otcové města“ rozhodli zdejší domy opravit a nájemníky vystěhovat do náhradního bydlení. Všichni byli informováni a přesídleni, až na jednoho, který všechny obsílky a návštěvy ignoroval.

Byl jím pětadvacetiletý podnikatel (někdo by to slovo dal do ironických uvozovek) Petr V. Nikdo nevěděl, kde vlastně je. Někdo tvrdil, že ho viděl v Beřovicích severně od Slaného na burze se vším možným, jiný prohlašoval, že odletěl do USA, o čemž Petr V. nejednou slovně blouznil.

Stěžoval si, že je šufťák a okrádá ho. Jarda, který si rád hrál na drsňáka, navrhl, že ho přepadnou a okradou. Když je ten podnikatel, bude mít doma
dost peněz!

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Seriál Krimi příběh

Četníci zasedli na rolníka ze samoty. Skutečný vrah se skrýval mezi truchlícími

Pamětní a dřevěný kříž jižně od Žebnic

Loupežná vražda je jeden z nejtěžších zločinů. Vraždí se pro miliony i pro pár tisíc korun. V jedné...

Rakev koupila už před svatbou. Věštkyni z polské čtvrti prozradili mrtví manželé

Předcházela jí výhružná pověst, paní Tillie však vždy našla dobrácké muže,...

V polské chicagské komunitě měla pověst výtečné kuchařky a věštkyně, která dovede předvídat smrt...

Poslední dopis. Alžbětu zabil montážním klíčem, snacha psaní nikdy nedostala

ilustrační snímek

Přijel z práce jako každý den po třetí hodině. Už na dvoře pojal podezření, že něco není v pořádku....

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

El Jefa, šéfová. Smrt mexického drogového bosse přinesla odhalení: kartel řídí žena

Řádění kartelu bylo bezuzdné, jenže zatčení jeho šéfa ho nedestabilizovalo....

Smrt jednoho z nejmocnějších narkobaronů světa měla otřást strukturou kartelu CJNG a přispět k jeho...

Surově utrýzněnou oběť prý zachraňoval. Soudní lékař vrahovi dokázal, že je to lež

Modrá hvězda, České Budějovice, 1949

Tiskla zvonek už dobré dvě minuty. Za dveřmi bylo hrobové ticho. Bylo jí to divné. Vždyť byly s...

Nejčtenější

OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny

Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků...

Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...

OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony

Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka...

Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...

Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo

Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959...

Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...

Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah

Timothy, Beryl a malá Geraldine. Zemřít měli všichni, muže přitom zavraždí stát.

Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...

Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou

Premium
Pavlína Engelová

Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první...

Mumie bez očí v komoře. Zohavená mrtvola dovedla policii k vrahům dvou stopařek

Premium
ilustrační snímek

Divoké devadesátky... Zatímco pro řadu lidí je „popřevratová“ dekáda spojená se sladkou vůní svobody, jiní ji využili ke zbohatnutí ne právě legálním způsobem. A mnozí toto období bez mantinelů ani...

28. června 2026

Nejen gondoly. Benátské mosty byly dějišti brutálních bitek

Všeobecná vřava. Muži se rvali na mostě, ale často i v benátských ulicích....

Místo konání: benátské mosty. Účastníci: konkurenční klany. Cíl: namlátit protivníkům a naházet je do kanálu dole. Výsledek: zranění, jenže někdy i mrtví. Války na mostech nabízejí docela jinou tvář...

28. června 2026

Popáleniny? „Osvědčené“ babské rady jsou největší problém, říká Marek Dvořák

Premium
Marek Dvořák

Myslet na vlastní limity, nepodceňovat vodu, alkohol, únavu ani horko. To vám poradí, když se ho zeptáte, jak se s ním v létě ve vrtulníku nepotkat. Marek Dvořák už roky působí jako lékař letecké...

27. června 2026

Maso jen pro muže. Po deset tisíc let evropské talíře servírovaly nerovnost

Premium
Žena vaří, ale muž jí. Pro maso to platilo napříč dějinami, říká studie.

Jídlo v dějinách odráželo společenský status. Chudé vrstvy jedly luštěniny, obilí, maso bylo hlavně pro bohaté. A pro muže. Unikátní výzkum dokládá, že to platilo pro všechny epochy. Nerovnost podle...

27. června 2026

Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo

Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959...

Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...

26. června 2026

Messi, nebo Ronaldo? Skromnost, ego? Volíme mezi nimi i podle svých hodnot

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ani při vnímání jejich rivality nejde podle...

Je to jedna z nejvášnivějších fotbalových, a vůbec sportovních debat. Tichý génius, nebo atletická mašina? Jenže do volby mezi Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem nepromlouvají jen naše preference...

25. června 2026

OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony

Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka...

Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...

24. června 2026

Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah

Timothy, Beryl a malá Geraldine. Zemřít měli všichni, muže přitom zavraždí stát.

Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...

23. června 2026

OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny

Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků...

Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...

22. června 2026

Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou

Premium
Pavlína Engelová

Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první...

21. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Atentáty v regálech a automatech: proč už mají léky bezpečnostní uzávěry

Měl pomáhat. Zabíjel.

Porušit víčko nebo obal a vstrčit do něj něco, co tam nepatří. A dál? Počkat si na první známky paniky v médiích, začít vydírat výrobce. Tak vypadá standardní plán zločinců, kteří manipulují...

21. června 2026

Po biflování nechoďte na pivo. Lektor radí, jak zastavit stárnutí paměti

Premium
Jakub Pok

Kdo se chce ve stáří vyhnout nejběžnější formě demence, má šanci. S věkem se naše paměť sice lehce zpomaluje, ale výrazně se nehorší. Čím hustší „síť“ mezi neuronovými buňkami si během života...

20. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.