Kdo zavraždil saského starostu? Vyšetřovatelé už pomalu věřili na duchy

Byla ještě tma, když dělníci Karl Zapf a Hans Vogel vyrazili 9. února 1927 z vesnice Pastviny za prací do továrny na koberce v Rossbachu, dnes městečku Hranice. Kraj v ašském výběžku byl takřka kompletně německý a nebylo výjimkou, že se za prací chodilo také do sousedního Saska anebo do Bavorska. Stačila malá průkazka.