Hrál ve více než 120 filmech, u nás je asi nejznámější jako Joe (v přestrojení Josephine) v komedii Někdo to rád horké. Ve svém nejhvězdnějším období, na přelomu 50. a 60. let, bylo vlastně docela jedno, o čem film je, zda má silný příběh či zda ho natočil dobrý režisér – pokud v něm hrál nejobdivovanější herecký krasavec Tony, přišly do kina davy žen a dívek. A božský Tony si slávu dovedl jaksepatří užívat. Nepředbíhejme však.

Vyhlídky na kriminál

Podívejme se nejdřív, z jakého prostředí Tony vyšel. Tím spíš pak ostatně pochopíme, proč si slávy, luxusu a žen později užíval tak plnými doušky. Jakoby si chtěl najednou dopřát všeho, čeho se mu během dětství a dospívání nedostávalo.

Curtis se narodil 3. června 1925 v Bronxu do rodiny chudých maďarských židů Emanuela a Helen Schwarzových. Oba manželé se měli co ohánět, aby své tři syny uživili. Všichni bydleli v zadní části otcova krejčovského krámku, v jednom rohu byli rodiče, v druhém Tony se svými bratry Juliem a Robertem.

Není proto divu, že atmosféra se dala často krájet. Curtisova matka byla navíc velmi svérázná žena a pro ránu nešla daleko. Později lékaři našli pro její agresivní chování vysvětlení, trpěla totiž schizofrenií. Horší časy však měly teprve přijít. Když bylo Curtisovi osm let, byla rodinná situace naprosto neudržitelná. Žili doslova z ruky do úst, ba co víc, problém byl, že v oné ruce nebylo velmi často vůbec nic.

Život mu odmala házel klacky pod nohy a naučil se, že jediný, na koho se může spolehnout, je on sám.

Hlavně kvůli tomu dal zoufalý otec Tonyho a Julia do sirotčince. Po měsíci se Tony vrátil s bratrem domů, jeho náhradní rodinou se ale od té doby stal pouliční gang. Do školy chodil stále méně a začal krást. Zdálo se, že na konci jeho kariéry budou dveře do vězeňské cely.

Jenže pak se jeho život obrátil vzhůru nohama. Nebylo to samo od sebe, Tonyho zachránil jeho soused. Ten dobrý pán zařídil chlapci vstup do skautského oddílu, kde bývalý mladičký gangster poznal jiné lidi a kde se mu zcela převrátily životní hodnoty.

Začal na sobě makat, dokonce se po návratu vrátil do školních lavic a později absolvoval střední školu. Bez katastrof ale jeho život nebyl, ve 13 letech mu zemřel pod koly náklaďáku brácha Julius. K identifikaci mrtvoly poslali rodiče právě Tonyho. A ten ony obrázky z márnice z paměti nikdy nevymaže, nepřehluší je ani litry tvrdého alkoholu, ani kila kokainu, která do sebe bude později ládovat.

Byl jsem přece nejkrásnější

První roli před kamerou si střihl v šestnácti letech. K filmu se ale vrátil až po vsuvce u námořnictva za druhé světové války, bránil vlast na palubě ponorky. Po japonské kapitulaci se vrátil do New Yorku.

Neodolatelný svůdce a milovník. Tony Curtis v typické póze

"Bylo přece jasné, že vyberou mě, když jsem byl z těch kluků nejkrásnější," komentoval později Curtis osudové štěstí, když jej objevila lovkyně talentů Joyce Selznicková. Právě tehdy si změnil jméno Bernard Schwarz na Anthony Curtis, později se stal prostě jen Tonym Curtisem. V roce 1948 konečně uzavřel smlouvu s Universal Pictures. Odteď už bude líp…

Ten, co se miloval s Marilyn

I kdyby hrál Tony Curtis ve dvou tisícovkách filmů a získal 20 Oscarů (ve skutečnosti byl nominován jen jednou, za roli ve filmu Útěk v řetězech), navždy by zůstal především hercem, o kterém se bude šuškat, že "zbouchnul" Marilyn Monroe.

Během natáčení filmu Někdo to rád horké se Curtis s blonďatou (a vdanou) Marilyn vídal i po natáčení, často v posteli a mnohdy při tom byli oba nazí. Monroe dokonce během natáčení otěhotněla. Později, ve svých čtyřiaosmdesáti letech Curtis tvrdil, že dítě, které pak Marilyn potratila, bylo jeho. Její manžel, dramatik Arthur Miller, byl naproti tomu přesvědčený, že otcem je on. To si ostatně přála i Curtisova těhotná manželka Janet Leighová.

Muž, který se miloval s Marilyn Monroe. Tuhle charakteristiku si filmoví fanoušci z 50. a 60. let pamatovali možná víc než názvy více než tří filmů, v nichž Tony Curtis hrál.

"Ano, milovali jsme se. A byl to úžasný zážitek pro nás oba," vzpomínal Curtis na dovádění s Marilyn. A proč o ní prohlásil, že "líbat se s ní bylo jako líbat se s Hitlerem"? Prý to myslel v legraci, jeden novinář dostal na blbou otázku blbou odpověď.

Vzestup a pád hollywoodského šviháka

Padesátá léta byla pro Curtise zlatým obdobím. Byl vlastně prvním opravdovým sex symbolem. Oddaným fanynkám nevadilo ani to, že byl ženatý. V roce 1962 se navíc jeho první manželství, z něhož vzešla známá herečka Jamie Lee Curtisová, rozpadlo, takže fanynky mohly opět doufat.

Výplatní páska a image Jediné, co Tonyho Curtise podle režiséra filmu Někdo to rád horké Billyho Wildera při natáčení zajímalo, byla výše jeho honoráře a to, zda má dostatečně přiléhavé kalhoty.

Šťastné dny ale neměly trvat dlouho, klacky, které hází osud pod nohy chudých, si našly i neodolatelného krasavce, jen to trvalo déle. V roce 1966, krátce po narození jeho čtvrtého dítka, začal mít Curtis starostí nad hlavu. Živil čtyři děti, rodiče a navíc i schizofrenního bratra Bobbyho.

Potřeboval peníze, a začal brát skoro jakoukoli roli, za kterou mu zaplatili. Kvalita se vytrácela a kariéra začala upadat.

Útěchu hledal na dně lahve a s pomocí kokainu. Třetí manželství přineslo Curtisovi další dvě děti, Nicholase a Benjamina. Starší Nicholas však bohužel zdědil po otci i zalíbení v bohémském životě. Když ve svých třiadvaceti letech zemřel na předávkování heroinem, bylo to již podruhé, co Curtise opustil někdo milovaný. "Nikdy se přes to nedostanete. Když otec ztratí syna, je to strašlivá věc," nechal se slyšet zlomený sexuální symbol v důchodu.

Hollywood vsadil na Curtisovu atletickou postavu a krásu.

Svou posledním, v pořadí čtvrtou manželku Jill Vandenbergovou si vzal Tony Curtis v listopadu 1998. Co na tom, že byla o 46 let mladší než on? Co na tom, že rodina jeho nadšení nesdílela, hlavně proto, že se bála o dědictví?

Tonymu to bylo jedno. "Ona je mou první ženou, k níž mě nepoutá jenom chtíč," bránil svou manželku. A zdálo se, že je zase oním samcem z Hollywoodu. "Věkový rozdíl nás netrápí," řekl, "moje tělo funguje a všechno je v pořádku. Ona je nejvíc sexy ženou, kterou jsem kdy poznal. Ani nepoužívám viagru. Je na padesát způsobů, jak potěšit milenku."

Navzdory siláckým slovům si ale alkoholové a kokainové orgie vybraly svou daň, život Curtisovi neznepříjemňuje jen cirhóza, ale i další nemoci. V roce 2006 málem umírá na zápal plic, po několika dnech se ale z kómatu probírá.

Jill se o Tonyho stará a všude ho doprovází. A Tony se dokáže odvděčit. Když 29. září 2010 vydechl naposledy, byla v jeho závěti dědičkou veškerého jeho jmění ustanovena právě jeho poslední manželka Jill Vandenbergová.