náhledy
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte se světem drogových královen a princezen. Nesmí v něm scházet Angie Sanclemente Valencia.
Autor: Profimedia.cz
Na přehlídkových molech, před fotoaparáty, na soutěžích krásy byla objektem touhy. Prezentovala spodní prádlo, zářila. Jejím vzorem, ikonou byla kolumbijská modelka Natalia Paris.
Autor: Profimedia.cz
Nakonec ji osud nasměroval k drogové mafii, jejím přítelem se stal drogový baron s přízviskem Monstrum.
Autor: Profimedia.cz
Cesta od modelingu a soutěží krásy do kartelů není unikum. „Narko-obchodníci chodí na soutěže krásy, aby si kupovali dívky. Jindy sponzorují uchazečky, platí jim plastické operace, šaty, uplácejí porotu,“ vyložil CNN zdroj z byznysu kolem soutěží krásy.
Autor: Profimedia.cz
Angie Sanclemente Valencia, podle svých někdejších spolužáků ambiciózní a toužící po pozornosti a úspěchu, se v drogovém byznysu zabydlela. Vytvořila si vlastní kartel, jako pašeračky používala modelky.
Autor: Profimedia.cz
Jednu z nich chytili v roce 2009 na letišti v Buenos Aires s 55 kily kokainu. Půl roku nato dopadla policie i Angie. Dostala šest let.
Autor: Profimedia.cz
Krásná Melissa Margarita Calderonová Ojeda známá jako La China nabízí trochu jiný příběh. I ona sice oslňovala půvaby, ale ještě víc brutalitou. Stala se šéfovou ozbrojených sil kartelu Sinaloa. Než ji v roce 2015 zatkla policie a než dostala dvacet let, řídila vraždy a popravy. Za sebou měla nechat kolem 180 mrtvol. Na velké fotce je její zatýkaný druh El Chino Lopez.
Autor: Profimedia.cz
Laura Elena Zúňiga je klasickým exponátem Narco Divas. Dosvědčí to policejní finále její narco-kariéry. Když ji v roce 2008 mexická policie a armáda s jejím přítelem drogovým šéfem napojeným na kartel Sinaloa a jeho šesti bodyguardy zadržela, tvrdila, že jedou na nákupy do Kolumbie a Bolívie.
Autor: ČTK
Jenže s sebou měla dvě automatické pušky, přes 600 nábojů různých ráží, 53 tisíc amerických dolarů v hotovosti, 16 mobilů.
Autor: ČTK
Až do oněch vod to Laura dotáhla. Byl to velký skandál, po úspěchu na mexické soutěži krásy totiž měla třiadvacetiletá dívka v roce 2009 reprezentovat svou zem na soutěži o světovou Miss.
Autor: Profimedia.cz
Tato fotka její cestu rozdrtila. Přesto nezaplatila nijak vysokou cenu, soud jí trestnou činnost nedokázal.
Autor: Profimedia.cz
K modelingu se dokonce vrátila, podle serveru Refinery29 však ve světě byznysu s narkotiky zůstala. Když její život inspiroval drama Miss Bala, jeho režisér chtěl slyšet její verzi. Nepochodil, dostalo se mu prý spousty očividných lží.
Autor: Profimedia.cz
Spojení hvězd z modelingu a soutěží krásy s kartely je časté. Existuje o něm bezpočet článků, výzkumů, studií. Jenže je to smrticí vztah. María Susana Flores Gámezová zůstala v roce 2012 ležet na silnici v horách mexického státu Sinaloa mrtvá, vedle ní automatická puška. Jen pár měsíců poté, co se stala Miss Sinaloa.
Autor: Profimedia.cz
Cestovala s gangstery z kartelu Sinaloa. Když narazili na patrolu, spustili na ni palbu. Podle úřadů při přestřelce nakonec královnu krásy, která před sebou měla celomexickou soutěž, použil jako živý štít.
Autor: Profimedia.cz
Toto je naprostá, ultimátní narco-královna. Ema Coronel Aispuro byla lokální královnou krásy v mexickém státu Durango. V osmnácti se seznámila s Joaquínem „El Chapo“ Guzmánem, nejhledanějším drogovým zločincem Mexika, šéfem kartelu Sinaloa. Téhož dne se vzali.
Autor: Profimedia.cz
Nebyl to to pro ni vstup do úplně neznámého světa, její otec byl Guzmánovým zástupcem. A ona se v prostředí kartelu neztratila. Miliardové dolarové impérium pomáhala spravovat.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2016 byl El Chapo zatčen. O sedm let později i Ema. Byla odsouzena za obchod s drogami, praní peněz, doznala se. Odseděla si jen jednatřicet měsíců.
Autor: ČTK
Svého muže, zodpovědného za smrt až 34 tisíc lidí, se nikdy nezřekla, pečlivě docházela na jeho proces. Pozornost médií si užívá dodnes, foto je z května 2026, miluje luxus, drahé značky.
Autor: Profimedia.cz
I Juliana Sossa Toro vyšla ze soutěží královen krásy, dokonce zavedenou modelkou. I ji život nasměroval do náruče mexického drogového šéfa. I ji zatkli. Policii navedla sama, místo, kde se s Jose Jorgem Balderasem užívala, vyzradila na Facebooku.
Autor: Profimedia.cz
La Jeffa, Šéfová. La Madrina, Kmotra. Enedina Arellano Félixová měla několik přízvisek. Pro policii však byla krásná paní především jednou z mála žen, které řídily celý drogový kartel. Kartel Tijuana nejprve vedli její bratři.
Autor: Profimedia.cz
Enedina se začala nejprve starat o účetnictví, praní peněz. Nakonec celý kartel vedla. Řídí ho dosud. V cyklu Narcos ji ztvárnila Mayra Hermosillo.
Autor: Profimedia.cz
Toto je druhá krásná žena, která vedla celý drogový trust. Sandru Ávilu Beltránovou tisk přezdíval pro změnu Pacifická královna, zajišťovala drogové spojení mezi mexickým kartelem Sinaloa a kolumbijským Norte del Valle. Odseděla si sedm let, z toho dva roky na samotce.
Autor: Profimedia.cz