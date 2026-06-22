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OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny

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Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte se světem drogových královen a princezen. Nesmí v něm scházet Angie Sanclemente Valencia.
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků... Na přehlídkových molech, před fotoaparáty, na soutěžích krásy byla objektem... Nakonec ji osud nasměroval k drogové mafii, jejím přítelem se stal drogový... Cesta od modelingu a soutěží krásy do kartelů není unikum. „Narko-obchodníci... Angie Sanclemente Valencia, podle svých někdejších spolužáků ambiciózní a... Jednu z nich chytili v roce 2009 na letišti v Buenos Aires s 55 kily kokainu.... Krásná Melissa Margarita Calderonová Ojeda známá jako La China nabízí trochu... Laura Elena Zúňiga je klasickým exponátem Narco Divas. Dosvědčí to policejní... Jenže s sebou měla dvě automatické pušky, přes 600 nábojů různých ráží, 53... Až do oněch vod to Laura dotáhla. Byl to velký skandál, po úspěchu na mexické... Tato fotka její cestu rozdrtila. Přesto nezaplatila nijak vysokou cenu, soud jí... K modelingu se dokonce vrátila, podle serveru Refinery29 však ve světě byznysu...

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