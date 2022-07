Invaze krajt. Na Floridě je hledají hadí stopaři a vybíjejí lovci

Dveře do oblasti se přitom invazivnímu hadímu druhu otevřely jedině kvůli lidskému pochybení. Domovem krajty tmavé je totiž jihovýchodní Asie, do Ameriky byla dovezena. První exemplář se podle serveru The Nature Conservancy v oblasti národního parku Everglades objevil v roce 1979. Buď ho tam vypustil chovatel, který se chtěl hada zbavit, nebo se do volné přírody pionýrské krajtě povedlo utéct.

Její aklimatizace však dopadla z pohledu krajtí populace nadmíru výtečně. V parku had nenašel predátora, který by jej ohrožoval, takže se s ohledem na svůj reprodukční apetit krajtí kolonie rozrůstala. Rychle a nezastavitelně, v jednom reprodukčním cyklu samice položí v průměru 42 vajec. Když přitom v roce 1992 poničil hurikán Andrew floridskou zoo a chovatelskou stanici krajt, pozval do parku další krajty. Podle genetické studie z roku 2018 je evergladeská populace tvořena hybridním druhem, nese znaky mixu krajty tmavé a tygrovité.

A daří se jí. Na úkor národního parku. Na člověka krajty neútočí, ale jinak loví a konzumují téměř vše, co se jim postaví do cesty. Zvládnou zabít a pozřít dvoumetrové aligátory i dospělé jeleny. Nejde přitom jen o to, koho hadi loví, problémem je, že obyvatelům parku rovněž ubírají potravu. Utlačují rysy, pumy, mývaly.

Obří samici zradil stopař Dionýsos

Proto s nimi správci parku zápasí. Aby ekosystém ochránili. A jejich poslední úlovky dosvědčují, jak majestátních rozměrů může had dorůst. V roce 2019 biologové odchytili a usmrtili krajtu dlouhou přes 5,1 metru, vážila více než 63 kilogramů a její tělo ukrývalo 73 vajec, psal list The New York Times. V červnu roku 2021 odchytl biolog Ian Bartoszek se svým týmem další obryni, vážila rekordních více než 84 kil, hlásil server Orlando Weekly.

Poté však museli vědci žebříček enormních úlovků přepsat. První místo si od loňského prosince zasluhuje krajtí samice vážící téměř sto kilogramů. „Myslel jsem, že se rozbila váha,“ říká v reportáži pro National Geographic Kyle Findley. Obří samice se chlubila délkou pět a půl metru, když ji vědci roztáhli, byla dlouhá jako žirafa, uvádí server Insider.

O jejích schopnostech svědčí, že posledním chodem, který si před ulovením dopřála, byl celý dospělý jelen běloocasý. „Krajty jsou lovci velké zvěře. Takový jelen bývá potravou pro pumy,“ uvedl Bartoszek, který se podílel i na odchytu tohoto obra. V těle krajty našli vědci rekordních 122 vajec, píše magazín The Smithsonian. I to vědce ohromilo.

Jakkoli si tím odborníci nemohou být jistí, server Fort Myers News-Press uvádí, že by podle jejich mínění mohla být gigantická samice dokonce jednou z původních kolonizátorek, které agresivní komunitu krajt v parku Everglades založily.

Někdejší rekordmanka. V roce 2019 lapili věci samici o 63 kilech, měřila 5,1 metru. Pohled na ni zůstává působivý dodnes, o rekord však již přišla. Pěkný kousek chytli Ian Bartoszek (vlevo) a Ian Easterling i v říjnu 2019.

Vědci přitom při lovu vsadili na podvodnou, skoro neférovou taktiku. Použili samce krajty jako stopaře, špeha, zvěda. „Jak najdete jehlu v kupce sena? Použijete magnet,“ vysvětlil na serveru Conservancy of Southest Florida Bartoszek s tím, že léčka byla nutností, krajta je totiž mistryní utajení. Pomocníkem lovců byl krajtí samec jménem Dionýsos, zkráceně Dion. Protože se toužil množit, měl vlastní důvod, proč v parku po samicích pátrat. Na svém druhu se přitom dopouštěl zrady, vědci jej totiž vybavili vysílačem, z jehož signálu usoudili, že Dion po několikatýdenním pátrání na potenciální partnerku v západní části parku narazil. A vydali se ji lapit.

Když samici uprostřed zeleně spatřili, ohromila je. Byla to největší krajta, kterou kdy viděli. A nechtěla se vzdát bez boje, zápolení trvalo dvacet minut. Biolog Ian Easterling při něm inkasoval, zatímco se pokoušel pověsit na hlavu obra, úder krajtím ocasem do oka. „Bylo to jako rána pěstí,“ popisoval a dodával, že rána byla doprovázena zásahem páchnoucího obranného slizu.

S pomocí krajtího stopaře podle serveru DogoNews ulovili vědci i předchozí krajty.

Krajty ohrožují rysy i pumy

„Je to překrásné zvíře. Krajty jsou v tom, co dělají, velmi dobré,“ skládá Bartoszek hadům hold. Jenže vědci nemohou zastřít, že v parku jsou invazivním druhem a ničí ho. Proto jsou v hledáčku lovců, vědců, strážců parku již od roku 2013, kdy začal program na jejich eliminaci. Doteď se povedlo z parku odklidit přes tisícovku krajt, dohromady by vážily téměř 12 tisíc kilogramů.

V hledáčku jsou především samice, to kvůli své explozivní reprodukční schopnosti. „Eliminace krajtích samic hraje kritickou roli při narušení rozmnožovacího cyklu těchto vrcholných predátorů, kteří pustoší ekosystém Everglades a ubírají potravinové zdroje původním druhům,“ zdůrazňuje Bartoszek. Eliminace krajt je pro floridskou divokou přírodu zásadní.

Krajty poskytly obživu například někdejšímu řemeslníkovi Bobu Hillovi. Krajty likviduje pan Hill brokovnicí. První rána jde to trupu, když šokem vztyčí had hlavu vzhůru, dostane do ní druhý výstřel.

V žaludcích zabitých floridských krajt již lovci našli na 24 druhů savců, dva druhy plazů, 47 druhů ptáků. Podle národního parku krajty odpovídají za pokles počtu rysů, lišek, mývalů, vačic, králíků. Právě krajty ohrožují dokonce i populaci pumy floridské.

Lovci krajt přitom sázejí na slabinu hadích predátorů. Krajty totiž dokážou vyvinout obrovské množství energie, síly, rychlosti, ovšem pouze na krátkou chvíli. Odpovídá tomu i jejich lovecký styl, skrývají se díky své dokonalé kamufláži, dokážou trpělivě vyčkávat ohromně dlouho, když se pak jejich kořist objeví, vrhnou všechnu energii do překvapivého útoku, který je drtivý, šokující a tvrdý.

Neoplývají však výdrží, právě na to lovci sázejí, popisuje server Nature.org. Při výcviku se lovečtí adepti učí krajtu odtahovat za ocas, a teprve až se unaví, troufnout si na kontrolu její hlavy. To proto, aby je zemdlená krajta nemohla uchopit do smrtícího sevření. Co se s odchycenými krajtami děje? Míří na výzkum nebo slouží pro trénink dalších loveckých adeptů. Jiné jsou zabity. Letos v červenci například stráž parku během jediné noci eliminovala na osmnáct líhní, popisuje server NewsWeek.

Výzva pro lovce: hrrr na krajty!

Boji s krajtami pomáhá i legislativa, na soukromých pozemcích mohou být „humánně zabíjeny“ bez loveckého povolení. Eliminaci krajt však má podpořit i masový lov, který se koná po deset dnů každoročně již od roku 2013. Účastnit se ho mohou odborníci, profesionální i amatérští lovci, ovšem pouze po vyškolení. Všichni hadi musejí být usmrceni humánně.

Amy Siewe a její úlovek McKayla Spencerová, Jan Fore a Sarah Funcková (zleva) na červnovém vyhlášení soutěže v lovu krajt 5. až 14. srpna roku 2022

Účastníci soutěží o 2 500 dolarů za největší počet chycených hadů a o 1 500 za největší ulovenou krajtu. V roce 2021 se soutěže účastnilo šest stovek lidí z celkem pětadvaceti amerických států, uvedl server CBS News.

Letos se očekává, že srpnová soutěž může přinést stovky, možná tisíce ulovených hadů. Podle přírodovědce Dalea R. Jacksona ze Státní univerzity Floridy to je však pouze vrcholek ledovce. Příliš to nepomůže. Server NewsWeek uvádí, že krajt může být v národním parku kolem stovky tisíc.

Bartoszek a jeho kolegové jsou realisté, nevěří tomu, že by se krajty, které Everglades plundrují, podařilo vyhubit. Jejich populaci však prý jde kontrolovat. Cílem je vyjmout z ní velké samice schopné klást obří množství vajec.

Vědec však varuje, že krajtí invaze se může opakovat s jiným druhem. Jeho slova jsou až trochu jako z hororu nebo apokalyptického filmu. „Máme bující trh s exotickými zvířaty, mnoho přístavů, jimiž sem proudí, a máme tropické a subtropické klima… to je koktejl pro perfektní bouři. Otázka nyní zní: Co přijde příště?“ dívá se za krajtí invazi do budoucnosti Bartoszek.