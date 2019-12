VIDEO: Škola kouzel Michala Nesvedy představuje trik se smyčkou

Ve svých představeních se přitom zaměřuje nejen na iluze, ale také na mentalistická kouzla.

„To jsou kouzla, kdy se někomu snažím dostat do hlavy a ovlivnit jeho rozhodování a chování ve svůj prospěch. Jsou na to různé psychologické pomůcky, které nefungují stoprocentně, takže to vždy musím mít pojištěné nějakým trikem, který nikdo nemá šanci rozklíčovat,“ říká Nesveda.

Lépe se mu prý pracuje se ženami, protože muži se často snaží za každou cenu odhalit, v čem kouzlo spočívá. Někteří jdou tak daleko, že kouzelníkovi prohledávají kapsy.

Pokud budete kouzla z jeho seriálu předvádět na veřejnosti, měli byste vědět, že Nesveda sám s každým novým číslem nejde ven, dokud si ho nezopakuje alespoň stokrát nanečisto. Provedení si často nahrává na mobil, aby měl jistotu, že vše vypadá přesně tak, jak potřebuje.

Aktuálně budete moci Michala Nesvedu vidět naživo v jeho zatím největším představení Továrna na zázraky. Premiéru má 6. ledna 2020 v pražském Divadle pod Palmovkou. Nesveda v něm předvede náročný trik mistra mágů Harryho Houdiniho, kdy se spoutaný v uzamknutých řetězech ponoří hlavou dolů do tisícilitrové nádrže. Musí se vysvobodit dřív, než mu dojde dech.