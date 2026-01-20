Vyskočil z rudého ferrari. Pohlédl do kamery a rozběhl se k 50 dobrovolníkům stojícím kolem letounu. S pomocníky všem překryl oči černým šátkem, požádal je, ať se drží za ruce. Pro efekt přivázal ke sloupům i letadlo s logem Copperfield na zádi. Poté scénu před televizními kamerami zakryl látkovými stěnami. Odběhl ke spínači reflektorů a na přední stěně se objevil obrys letounu a stojících lidí. Pak na chvíli vše zhaslo.
David Copperfield rozpřaženýma rukama udělil pokyn, aby letadlo zmizelo, a za vteřinku látkové stěny padly k zemi. Letadlo bylo pryč. Zázrak! Okolo stojící lidé si sundali šátky z očí a nemohli uvěřit tomu, co vidí, respektive nevidí. Byli ohromeni. Vždyť se drželi za ruce, tak kde je to letadlo?
Je tu ještě jedna skupina, řekli bychom antikouzelníků. Na internetu se to hemží videi, ve kterých odhalují podstatu kouzel.