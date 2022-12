Zblbni nás a vyhraješ. Jak přijít na princip kouzelnických triků

Předávám zamíchané karty a čekám, co bude. „Jakže se to jmenujete?“ ptá se Ondřej a začne odpočítávat karty podle počtu písmen v mém jméně a příjmení. „A teď se podíváme na předpověď,“ řekne, otevře balíček, který ležel celou dobu stranou, a mně vylezou oči z důlků.

Ačkoliv by se z titulku článku mohlo zdát, že se budeme výjimečně bavit o politice, nebojte se. Ve skutečnosti bude téma mnohem víc okouzlující. Nahlédneme do zákulisí výběru kouzelníků pro mezinárodně uznávanou show Fool Us.