VIDEO: Hádá čísla pro sportku. Mentalistovi asistoval redaktor iDNES.cz

Michalova show se koná v Divadle pod Palmovkou v Praze 8 a trvá hodinu. Na poslední generálce mě využil hned k několika kouzlům. Mimo jiné jsem poslepu hádal předměty ukryté v krabici.

Před každým pokusem mi ukázal skvrny z Rorschachova testu. Ty mají podněcovat fantazii. Ač jsem schovanou věc například vyhodnotil jako kartáček na zuby, po odkrytí se v krabici nacházela štětka na záchod. Předmět, který jsem označil jako měkký, byl ve skutečnosti kámen.

Já jsem si však byl jistý, že jsem ony věci poznal správně. Michal z vás vážně umí udělat blázna.

Během show se kouzelník dokáže smrsknout, vyčarovat v akváriu spousty rybiček nebo se hlavou dolů ponořit do nádrže plné vody. Ruce má spoutané, a aby se zachránil, je jeho úkolem najít na dně nádrže ve změti klíčů ten správný.

Továrna na zázraky Show Michala Nesvedy měla v pražském Divadle pod Palmovkou premiéru v lednu. Další představení jsou v plánu 2. února a 8. března. Vstupenky pořídíte do první části sálu za 550, do druhé pak za 650 korun.



Velký ohlas má i část show, v níž Michal určuje čísla, která si myslí dobrovolníci pozvaní na pódium a která by navíc měla být vylosována ve sportce. Při generálce nás do onoho experimentu zapojil šest. Cifry, které jsme měli v hlavě, uhádl do jedné. A jak to dopadlo s losováním loterie? Byla to generálka, širší kontext kouzla ještě neměl ambici být nastavený. Propojení pódiového představení s losováním sportky musí prověřit účastníci show naostro.



Při představení diváci uvidí ještě celou řadu dalších čísel. Husí kůže naskočí na závěr, kdy se vnučka velkého kouzelníka za doprovodu epické hudby vznese nad zem a na pódium začne sněžit.