Spadla z oblaků. Kosmonautům hrozí erektilní dysfunkce, líčí studie

Nebezpečné záření. Vesmírné paprsky se podepisují i na sexuálním zdraví kosmonautů, zjistila studie.

Autoři práce svá zjištění označují za „nové zdravotní riziko, které je třeba brát při průzkumech vzdáleného vesmíru v úvahu“. Jejich varování přitom přichází v době, kdy se cesty do kosmu vracejí do centra pozornosti a zájem o ně opět roste, poznamenává list The Guardian. A poukazuje na plány amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír, známého pod zkratkou NASA, a dalších vesmírných agentur na cesty na Měsíc i na Mars. Na Měsíc se americký úřad chystá vyslat kosmonauty již zkraje příštího roku, na Mars pomýšlí po roce 2040.

Již od počátku kosmických cest přitom věda zkoumá následky záření vesmírných těles a stavu beztíže, ale též izolace v uzavřeném prostoru na lidský organismus. Podle listu Independent zdravotních rizik NASA napočítala přes třicet. Patří k nim například rakovina, kardiovaskulární choroby, nutriční a behaviorální potíže či úbytek svalů.

Nyní na výčet rizik připsali vědci též potíže s erekcí. Mohou za ně především kosmické paprsky, v menší míře mikrogravitace a mohou podle obav autorů studie, kterou vydal magazín FASEB, přetrvávat celá desetiletí.