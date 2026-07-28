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Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek

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Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské preciznosti. A je technikou zpracování masa oběti.

„Bože,“ neudržela se a vykřikla do šnorchlu Kathryn Ayresová, výzkumnice neziskového projektu Beneath the Waves. Byla svědkem podmořské exploze, která měsíčníka vyhodila do vzduchu. Rozmetala jednu z největších kostnatých ryb světa, má výrazné deskovité tělo, váží i přes dvě tuny, měří až více než tři metry.

Pro kosatky se stal měsíčník úlovkem. Předmětem unikátní praktiky. Ayresová sledovala, jak jedna z kosatek obří rybu nejprve chytla za ocas, její tělo před sebou ve vodě ustálila, stabilizovala. To proto, aby ho připravila na boční útok své kolegyně.

Další kosatka se totiž vší rychlostí ze strany rozjela a vrazila do měsíčníkova těla jako tank. Exploze byla působivá – a halasná. „Nemohla jsem tomu uvěřit. Jakou sílu bylo třeba vyvinout, aby to vydalo takový zvuk a ryba vybouchla?“ popsala Ayresová.

Měsíčník se rozprskl na tisíc kousků – aby si na nich kosatky začaly pohodlně pochutnávat. „Dívat se, jak kosatky hodují na malých kouskách ryby, bylo hned po ohromném zásahu tak sladké a elegantní,“ líčí výzkumnice.

Není to lov. Je to příprava jídla. Nebo hra

Její zážitek není ojedinělý. Takové kosatčí chování je nové, ale věda ho pozorovala již několikrát. Rozebírá ho článek v magazínu Frontiers in Ethology – podle něj není cílem celé brutální, těžkotonážní operace měsíčníka ulovit. Není to strategie lovu, je to příprava jídla. Speciálně pro kosatčí děti.

Obří ryba totiž byla mrtvá již před bočním nárazem a explozí. Kosatky ji zabíjejí tak, že měsíčníka chytnou za prsní ploutve, prokousnou mu tělo a snědí jeho vnitřní orgány.

Celá explozivní operace měla podle vědy za cíl rybu vlastně rozporcovat na menší kousky masa. A je dosvědčením kosatčích schopností. „Vyžaduje to přesné prostorové vědomí, akustickou komunikaci a sdílené chápání fyziky,“ zdůrazňuje podle magazínu The Smithsonian spoluautor práce Erick Higuera. „Dokládá to, že kosatky dovedou mentálně vypracovat taktický plán o mnoha krocích a provádět ho s vojenskou precizností.“

Poprvé se ona strategie Higuerovi ukázala v roce 2021. „Energie byla ohromující,“ vzpomíná. Když snímek po snímku analyzoval celou operaci a viděl, že je založená na souhře, kdy jedna kosatka drží rybu a stabilizuje ji, zatímco druhá v přesný moment vyráží, aby ji nárazem rozmetala, vyjevila se technika ve vší působivosti. Náročná technika, která vyžaduje vysoký stupeň koordinace, shrnuje.

Dodává, že pravděpodobným smyslem operace bylo nadrtit rybu hlavně pro mláďata. Právě jim nechali dospělí nejmenší kousky.

Snad je však účel explodovací techniky vícenásobný. Kosatky jsou totiž známé tím, že mají rády zábavu a hrají si s jídlem, jak poznamenává Ayresová. Rovněž se rády učí nové kousky.

Strategie tak může plnit, míní Higuera, více cílů. Připravuje jídlo a učí mláďata, jak na to. Slouží udržování vztahů a kognitivní stimulaci, procvičování složitých motorických dovedností, týmové součinnosti. A rovněž napomáhá sdílení společných zážitků. Kosatky jsou vysoce inteligentní společenští savci, připomíná Higuera.

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Témata: ryby, strategie

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